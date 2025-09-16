    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 17. September 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit Unicredit-Chef Orcel (9.00) und Commerzbank-Chefin Orlpp (10.30)

    DEU: Fielmann, Capital Markets Day
    USA: Meta-Hausmesse Connect
    USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
    20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






