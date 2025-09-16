Der Börsen-Tag
Globale Aktienmärkte im Minus: DAX stürzt um 1,66% ab!
An den globalen Aktienmärkten dominieren heute rote Zahlen, während die deutschen Indizes besonders unter Druck stehen. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten einzelner Indizes.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.347,51 Punkten und verzeichnet mit einem Minus von 1,66% den stärksten Rückgang unter den betrachteten Indizes. Auch der MDAX zeigt eine negative Entwicklung und notiert bei 30.135,61 Punkten, was einem Rückgang von 1,06% entspricht. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, hält sich mit einem Minus von 0,32% bei 16.655,91 Punkten etwas besser. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, fällt um 0,74% auf 3.550,79 Punkte. Im internationalen Vergleich zeigt der Dow Jones einen moderateren Rückgang von 0,40% und steht bei 45.707,56 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet mit einem Minus von 0,19% auf 6.603,86 Punkten den geringsten Verlust. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend negatives Bild an den Aktienmärkten, wobei die deutschen Indizes stärker unter Druck stehen als ihre US-amerikanischen Pendants. Die Marktteilnehmer reagieren möglicherweise auf eine Kombination aus globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und spezifischen regionalen Faktoren, die die Anlegerstimmung belasten.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 1.59%. Fresenius Medical Care folgt mit 1.17%, während Fresenius mit 0.55% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Deutsche Boerse fällt um 2.73%, Deutsche Bank um 3.27% und Commerzbank hat mit einem Rückgang von 4.05% die schlechteste Performance.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Plus von 4.24% und PUMA mit 3.04% hervor. Evotec kann sich mit 2.82% ebenfalls gut behaupten.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen, angeführt von Aroundtown mit -2.88%. HelloFresh und TeamViewer folgen mit -3.83% und -5.40%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt SILTRONIC AG mit einem starken Anstieg von 10.22%, gefolgt von ATOSS Software mit 3.03% und SMA Solar Technology mit 1.91%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind Wacker Neuson mit -2.49%, Douglas mit -2.96% und Amadeus FiRe mit -3.83%.
TecDAX TopwerteSILTRONIC AG dominiert auch im TecDAX mit 10.22%, während ATOSS Software und Evotec mit 3.03% und 2.82% ebenfalls stark abschneiden.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen SUESS MicroTec mit -1.89%, SAP mit -1.91% und TeamViewer, der mit -5.40% die schlechteste Performance aufweist.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Amazon mit 1.64%, Chevron Corporation mit 1.38% und Apple mit 1.07% die Spitzenreiter.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Salesforce mit -1.17%, 3M mit -1.56% und Unitedhealth Group mit -1.97%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Steel Dynamics mit 5.81%, APA Corporation mit 5.57% und Moderna mit 3.89% angeführt.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen Principal Financial Group mit -2.95%, Royal Caribbean Cruises mit -3.13% und Everest Re Group mit -3.26%.
