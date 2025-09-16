BMW will etwas beweisen

Straubing (ots) - Während viele Automobilhersteller über Werksschließungen und

Jobabbau nachdenken oder dies schon eingeleitet haben, weitet BMW seine

Produktionskapazitäten mit einem brandneuen Werk in Ungarn aus. Wie ist das zu

erklären? Mit der in Ungarn produzierten "Neuen Klasse" wollen die Münchner den

Elektroautomarkt aufrollen, auf dem die deutschen Hersteller gegenüber der

chinesischen Konkurrenz schwer zu kämpfen haben.



Im ersten vollen Produktionsjahr sollen in Debrecen 50.000 Fahrzeuge vom Band

laufen. Es bleibt die Frage, wie BMW diese Autos auf dem Markt unterbringen

will, ohne die Bänder anderswo - etwa beim Bau von Verbrennern - zu drosseln. In

diesem Jahr planen die Münchener, "leicht" mehr abzusetzen als die 2,45

Millionen Einheiten des Jahres 2024. In dem "leicht" lässt sich die Produktion

von Ungarn noch mühelos unterbringen. Und für die kommenden Jahre wollen und

müssen die Münchener beweisen, dass am allseits beklagten Niedergang der

deutschen Automobilindustrie nichts dran ist - zumindest nicht, was BMW angeht.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6119068

OTS: Straubinger Tagblatt





