    BMW will etwas beweisen

    Straubing (ots) - Während viele Automobilhersteller über Werksschließungen und
    Jobabbau nachdenken oder dies schon eingeleitet haben, weitet BMW seine
    Produktionskapazitäten mit einem brandneuen Werk in Ungarn aus. Wie ist das zu
    erklären? Mit der in Ungarn produzierten "Neuen Klasse" wollen die Münchner den
    Elektroautomarkt aufrollen, auf dem die deutschen Hersteller gegenüber der
    chinesischen Konkurrenz schwer zu kämpfen haben.

    Im ersten vollen Produktionsjahr sollen in Debrecen 50.000 Fahrzeuge vom Band
    laufen. Es bleibt die Frage, wie BMW diese Autos auf dem Markt unterbringen
    will, ohne die Bänder anderswo - etwa beim Bau von Verbrennern - zu drosseln. In
    diesem Jahr planen die Münchener, "leicht" mehr abzusetzen als die 2,45
    Millionen Einheiten des Jahres 2024. In dem "leicht" lässt sich die Produktion
    von Ungarn noch mühelos unterbringen. Und für die kommenden Jahre wollen und
    müssen die Münchener beweisen, dass am allseits beklagten Niedergang der
    deutschen Automobilindustrie nichts dran ist - zumindest nicht, was BMW angeht.

