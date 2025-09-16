Dax stürzt ab - Fed-Hoffnungen setzen Bankentitel unter Druck

Kleiner Tipp, Rekapitalisierug über persönliches Eigentum wird wohl eher in einem Bürgerkrieg oder Krieg gegen die Regierung enden. Wir haben seit Jahrzehnten Regierungen ob rot, schwarz, oder grün die angeblich Ihrem Schwur, dem deutschen Volke zu dienen, nicht nachkommen. Lieber versuchen diese Menschen die Welt mit Steuergeldern unseres Landes zu "retten". Dafür wird in Deutschland Lebensmittel, Bildung, das Gesundheitswesen, die Infrastruktur unsere Kultur unserer Glaube von einer handvoll Politiker runter gewirtschaftet, im Namen Ihrer angeblichen Demokratie.





Ein Arbeitnehmer hat ca. 50% Abzug von seinem "Einkommen". Danach kommen von dem "Netto" nach Steuern auf Lebenmittel, Storm, Energie, Kultur, einfach alles ist mit Steuern belegt.





Dem heutigen deutschen Arbeitnehmer geht es schlechter als im Mittelalter, da die "steuerlichen" Abgaben höher sind. Für eine Politik "Elite" die zu dumm ist unser Volk zu führen zu "schützen" und Gesundheit, Wohlstand, Wissen und Bildung zu generieren.