Dax stürzt ab - Fed-Hoffnungen setzen Bankentitel unter Druck
Besonders hart traf es die Werte der Commerzbank, Deutschen Bank und von Heidelberg Materials. Auch die Versicherungstitel zog es klar ins Minus. Am oberen Ende der Kursliste hielten sich lediglich einige Chemie- und Technologieaktien einigermaßen wacker.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1844 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8443 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.684 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,01 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,33 US-Dollar, das waren 89 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Kleiner Tipp, Rekapitalisierug über persönliches Eigentum wird wohl eher in einem Bürgerkrieg oder Krieg gegen die Regierung enden. Wir haben seit Jahrzehnten Regierungen ob rot, schwarz, oder grün die angeblich Ihrem Schwur, dem deutschen Volke zu dienen, nicht nachkommen. Lieber versuchen diese Menschen die Welt mit Steuergeldern unseres Landes zu "retten". Dafür wird in Deutschland Lebensmittel, Bildung, das Gesundheitswesen, die Infrastruktur unsere Kultur unserer Glaube von einer handvoll Politiker runter gewirtschaftet, im Namen Ihrer angeblichen Demokratie.
Gold im globalen Währungssystem – Von theoretischer Deckung bis BRICS-Handel
1. Wie hoch müsste der Goldpreis bei Teildeckung sein?
Die Idee einer goldgedeckten Währung wirft sofort die Preisfrage auf. Eine einfache Rechnung: Man teilt einen Anteil der Geldmenge durch die offiziellen Goldreserven.
- USA (M2 ~22,1 Bio. $; Gold 8.133 t):
- 20 % Deckung → ca. 16.900 $/oz
- 40 % Deckung → ca. 33.900 $/oz
- Euroraum (M3 ~16,9 Bio. €; Gold ~10.770 t):
- 20 % Deckung → ca. 9.800 €/oz
- 40 % Deckung → ca. 19.600 €/oz
- Schweiz (M3 ~1,19 Bio. CHF; Gold 1.040 t):
- 20 % Deckung → ca. 7.100 CHF/oz
- 40 % Deckung → ca. 14.300 CHF/oz
Diese theoretischen Werte liegen ein Vielfaches über dem aktuellen Goldpreis (~2.500 $/oz). Sie zeigen, wie unrealistisch eine echte Teildeckung westlicher Währungen wäre – die Lücke zwischen aktuellem Marktpreis und notwendigem Deckungspreis ist enorm.
2. Gibt es Tendenzen zur Golddeckung?
Im Westen:
- Kaum. Weder die EZB noch die SNB verfolgen Pläne einer Golddeckung.
- Die Schweiz stimmte 2014 über die „Rettet unser Gold“-Initiative ab (Mindest-20 %-Quote), lehnte aber mit 78 % Nein ab.
- Gold dient hier nur als Reserve- und Diversifikationsinstrument, nicht als Basis der Geldordnung.
Außerhalb des Westens:
- Zimbabwe: 2024 Einführung des Zimbabwe Gold (ZiG), teils durch Gold und Fremdwährungen gedeckt. Bisher aber Vertrauen und Stabilität gering.
- BRICS: Diskussion über eine gold- oder rohstoffgestützte Währung im Handel. Keine formelle Deckung, aber wachsender Konsens, Gold im bilateralen Ausgleich zu nutzen.
- USA (regional): Einzelne Bundesstaaten (z. B. Texas) diskutieren gold- und silbergedeckte Parallelwährungen. Auf Bundesebene chancenlos.
3. BRICS-Handel: Gold als Abrechnungsoption
Wesentlich dynamischer ist der Ansatz, Gold praktisch in den Handel einzubinden:
- Überschüssige Währungen in BRICS-Geschäften können in Gold getauscht werden.
- Das schafft strukturelle Nachfrage, die unabhängig vom westlichen Finanzzyklus ist.
- Schon wenn nur wenige Prozent der Handelsüberschüsse in Gold abgewickelt werden, bindet das hunderte Tonnen pro Jahr – bei einer Weltproduktion von ~3.500 t.
Folgen:
- Zentralbanken dieser Länder müssen höhere Goldreserven aufbauen, um lieferfähig zu bleiben.
- Nachfrage wird preisunabhängig (Käufe erfolgen aus Notwendigkeit, nicht aus Spekulation).
- Gold gewinnt eine monetäre Funktion zurück – als „Schatten-Reservewährung“.
4. Preisfolgen – konservativ und realistisch
- Kurzfristig: Jede zusätzliche Nachfrage von 300–600 t jährlich kann den Preis um 30–50 % über Basisszenarien treiben.
- Mittelfristig: Ein neues Niveau bei mindestens 3.000–5.000 $/oz ist plausibel, wenn BRICS-Settlement verstetigt wird.
- Langfristig: Angesichts der globalen Überschuldung, der sinkenden Vertrauensbasis im Fiat-System und der schleichenden Monetarisierung von Gold erscheint ein Gleichgewicht oberhalb von 5.000 $/oz wahrscheinlicher als darunter. In Szenarien tieferer Vertrauenskrisen sind auch 5-stellige Preise pro Unze nicht ausgeschlossen.
5. Fazit
- Eine formale Golddeckung westlicher Währungen würde extreme Neubewertungen erfordern (10.000–30.000 $/oz), weshalb sie politisch und praktisch ausgeschlossen ist.
- Stattdessen geschieht die Rückkehr des Goldes durch die Hintertür: BRICS-Staaten nutzen es zunehmend als Settlement-Asset.
- Damit verschiebt sich die Rolle von Gold: weg vom reinen „Safe Haven“ hin zu einem funktionalen Zahlungsmittel im Welthandel.
- Das stützt den Preis dauerhaft, macht ihn robuster gegen Dollar und Zinsen – und öffnet den Weg in deutlich höhere Preisregionen.
