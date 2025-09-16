    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 11 Euro angehoben. Das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thysenkrupp Steel erhöhe den Druck auf die EP Corporate Group des Unternehmers Daniel Kretinsky, die bereits einen Teil des Unternehmens hält, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne Thyssenkrupp zusätzliche Verhandlungsmacht verschaffen. Ein Komplettverkauf erscheine Schlamp wenig realistisch, wahrscheinlicher sei eine Kooperationslösung./niw/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:45 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:48 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


