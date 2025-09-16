DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 11 Euro angehoben. Das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thysenkrupp Steel erhöhe den Druck auf die EP Corporate Group des Unternehmers Daniel Kretinsky, die bereits einen Teil des Unternehmens hält, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne Thyssenkrupp zusätzliche Verhandlungsmacht verschaffen. Ein Komplettverkauf erscheine Schlamp wenig realistisch, wahrscheinlicher sei eine Kooperationslösung./niw/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:45 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:48 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 11,25EUR auf Tradegate (16. September 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



