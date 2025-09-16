    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fabian Dresler übernimmt ab Januar 2026 die Chefredaktion der MOTORRAD-Gruppe / Uwe Seitz wird Geschäftsführer beim IVM Deutschland (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Uwe Seitz; Chefredakteur der größten Motorrad Medien-Marke
    Europas, widmet sich nach erfolgreicher Neupositionierung und der digitalen
    Transformation des Motorrad-Bereichs bei der Motor Presse Stuttgart auf eigenen
    Wunsch einer bedeutenden neuen Aufgabe. Der 55-Jährige wird zum Jahresanfang
    2026 Geschäftsführer beim Industrieverband Motorrad Deutschland. Die Nachfolge
    von Uwe Seitz übernimmt Fabian Dresler (33), aktuell in leitender Funktion im
    Testbereich und prägender Gestalter des Transformationsprozesses der
    MOTORRAD-Gruppe. Im Rahmen seiner neuen Funktion als Chefredakteur wird Fabian
    Dresler im Motorrad-Bereich den von Uwe Seitz eingeschlagenen Weg fortführen und
    die strategische Zusammenarbeit mit dem Motorrad-Marktplatz 1000PS vorantreiben,
    an der die Motor Presse Stuttgart seit 2008 mehrheitlich beteiligt ist. "Uwe
    Seitz ist eine herausragende Persönlichkeit und ein großartiger Journalist, der
    in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich die Zukunftsvision der Marke MOTORRAD
    in Print und digital vorangetrieben hat. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe
    viel Erfolg und werden ihm auch weiterhin freundschaftlich verbunden sein", sagt
    Motor Presse-Geschäftsführer Kay Labinsky. "Ich bedanke mich herzlich bei Uwe
    Seitz für die sehr gute Zusammenarbeit - ohne ihn wäre die erfolgreiche
    Neupositionierung der MOTORRAD-Gruppe nicht möglich gewesen." Stefan Karcher,
    Board Member und Leitung Publishing: "Ich bin überzeugt, dass wir mit Fabian
    Dresler einen Chefredakteur gefunden haben, der unseren "Ride the Future"-Kurs
    im Motorrad Bereich fortführt und dabei neue Akzente in unserer Multi-Media
    Strategie setzen wird."

    Pressekontakt:

    Franka Kreiter
    Leiterin Social Media & Unternehmenskommunikation
    Motor Presse Stuttgart
    Tel.: +49 711 182-1018
    mailto:fkreiter@motorpresse.de
    http://www.motorpresse.de
    LinkedIn / Facebook

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133391/6119080
    OTS: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Fabian Dresler übernimmt ab Januar 2026 die Chefredaktion der MOTORRAD-Gruppe / Uwe Seitz wird Geschäftsführer beim IVM Deutschland (FOTO) Uwe Seitz; Chefredakteur der größten Motorrad Medien-Marke Europas, widmet sich nach erfolgreicher Neupositionierung und der digitalen Transformation des Motorrad-Bereichs bei der Motor Presse Stuttgart auf eigenen Wunsch einer bedeutenden neuen …