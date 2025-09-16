Fabian Dresler übernimmt ab Januar 2026 die Chefredaktion der MOTORRAD-Gruppe / Uwe Seitz wird Geschäftsführer beim IVM Deutschland (FOTO)
Stuttgart (ots) - Uwe Seitz; Chefredakteur der größten Motorrad Medien-Marke
Europas, widmet sich nach erfolgreicher Neupositionierung und der digitalen
Transformation des Motorrad-Bereichs bei der Motor Presse Stuttgart auf eigenen
Wunsch einer bedeutenden neuen Aufgabe. Der 55-Jährige wird zum Jahresanfang
2026 Geschäftsführer beim Industrieverband Motorrad Deutschland. Die Nachfolge
von Uwe Seitz übernimmt Fabian Dresler (33), aktuell in leitender Funktion im
Testbereich und prägender Gestalter des Transformationsprozesses der
MOTORRAD-Gruppe. Im Rahmen seiner neuen Funktion als Chefredakteur wird Fabian
Dresler im Motorrad-Bereich den von Uwe Seitz eingeschlagenen Weg fortführen und
die strategische Zusammenarbeit mit dem Motorrad-Marktplatz 1000PS vorantreiben,
an der die Motor Presse Stuttgart seit 2008 mehrheitlich beteiligt ist. "Uwe
Seitz ist eine herausragende Persönlichkeit und ein großartiger Journalist, der
in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich die Zukunftsvision der Marke MOTORRAD
in Print und digital vorangetrieben hat. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe
viel Erfolg und werden ihm auch weiterhin freundschaftlich verbunden sein", sagt
Motor Presse-Geschäftsführer Kay Labinsky. "Ich bedanke mich herzlich bei Uwe
Seitz für die sehr gute Zusammenarbeit - ohne ihn wäre die erfolgreiche
Neupositionierung der MOTORRAD-Gruppe nicht möglich gewesen." Stefan Karcher,
Board Member und Leitung Publishing: "Ich bin überzeugt, dass wir mit Fabian
Dresler einen Chefredakteur gefunden haben, der unseren "Ride the Future"-Kurs
im Motorrad Bereich fortführt und dabei neue Akzente in unserer Multi-Media
Strategie setzen wird."
Pressekontakt:
Franka Kreiter
Leiterin Social Media & Unternehmenskommunikation
Motor Presse Stuttgart
Tel.: +49 711 182-1018
mailto:fkreiter@motorpresse.de
http://www.motorpresse.de
LinkedIn / Facebook
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133391/6119080
OTS: Motor Presse Stuttgart, MOTORRAD
