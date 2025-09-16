Beiersdorf - Aktie stürzt ab - 16.09.2025

Die Beiersdorf Aktie notiert aktuell bei 90,83€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,27 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,05 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beiersdorf ist ein führendes Unternehmen in der Hautpflege mit bekannten Marken wie NIVEA. Es konkurriert mit Giganten wie L'Oréal und Unilever und punktet durch seine dermatologische Expertise und Markenstärke.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Beiersdorf Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,21 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,61 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,59 % geändert.

Beiersdorf Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,56 % 1 Monat -7,33 % 3 Monate -18,21 % 1 Jahr -25,36 %

Informationen zur Beiersdorf Aktie

Es gibt 243 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,19 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im DAX.

Die Aktie von Beiersdorf fällt weiter. Ein schwaches Wachstum bei Nivea sorgt für Unsicherheit und verstärkt den Druck auf das Unternehmen.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag angesichts eindeutiger Zinserwartungen auf die Bremse getreten. US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. So sind die Umsätze im Einzelhandel im August stärker als erwartet …

Beiersdorf Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beiersdorf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beiersdorf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.