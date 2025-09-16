Zweite Blue Magic Netherlands-Veranstaltung findet am 18. November statt

Die Anmeldung ist ab sofort möglich, und niederländische Innovatoren werden dazu angehalten, teilzunehmen und sich zu bewerben, um ihre Kompetenzen zu präsentieren.

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 16. September 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) wird am 18. November 2025 in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Verteidigungsministerium und dem niederländischen Wirtschaftsministerium seine zweite Blue Magic Netherlands (BMNL)-Veranstaltung ausrichten. Die BMNL 2025 knüpft an die erfolgreiche erste Veranstaltung im Jahr 2024 an und wird im MELT at Avular, einem erstklassigen Veranstaltungsort für technologischen Austausch unweit von Brainport Eindhoven, dem Zentrum der niederländischen High-Tech-Fertigungsindustrie, stattfinden. Zur Anmeldungsseite gelangen Sie über den folgenden Link: www.ga-asi.com/blue-magic-netherlands-2025.

„Die erste BMNL-Veranstaltung war ein Riesenerfolg für die niederländische Industrie“, so Brad Lunn, Managing Director von GA-ASI. „Wir haben starke Investitionsmöglichkeiten bei niederländischen Unternehmen – darunter Arceon, Emergent Swarm Solutions und Saluqi Motors – identifiziert und möchten nun auf diesem Erfolg bei der BMNL 2025 aufbauen.“

Ziel von Blue Magic Netherlands ist es, die Entwicklung und Umsetzung von Technologien in der niederländischen Industrielandschaft zu fördern. GA-ASI lädt große und kleine Technologie- und Luftfahrtunternehmen mit Sitz in den Niederlanden ein, sich zu bewerben, um die transformativen Lösungen der nächsten Generation vorstellen zu können, die den Kurs der Industrie- und Verteidigungstechnologien prägen könnten. Auf dieser Veranstaltung kommen führende Vertreter aus den Bereichen Spitzentechnologie, Luftfahrt, Wirtschaft und Regierung in einem einzigen Forum in den Niederlanden zusammen, um neue Technologien zu sondieren, die den weltweit dringlichsten Herausforderungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit begegnen. GA-ASI liefert sein unbemanntes Flugzeug MQ-9A an die Königlichen Luftstreitkräfte der Niederlande.