Keine Verbesserung in Sicht

Berlin (ots) - Einheitliche europäische Vorschriften mit dem Ziel eines fairen

Zugangs zu Daten und deren Nutzung sind am 12. September mit der Datenverordnung

(EU) 2023/2854 in Kraft getreten. Die dazu veröffentlichten, rechtlich

unverbindlichen Leitlinien der EU-Kommission erläutern, wie diese Regeln im

Automobilsektor anzuwenden sind. Die verbindliche Auslegung des Rechts obliegt

allein dem Europäischen Gerichtshof. Neben führenden Verbänden der

Fahrzeughersteller, Zulieferer, Versicherer und des Kfz-Aftermarkets hatte sich

auch der ZDK über seine europäischen Verbände und der Verbändeallianz AFCAR an

der Konsultation beteiligt.



"In den nun veröffentlichen Leitlinien sind leider nicht alle Bedenken und

Wünsche von ZDK und AFCAR berücksichtigt worden", bedauert Detlef Peter Grün,

Bundessinnungsmeister des Kfz-Handwerks. "Zum einen können die Hersteller

umfangreiche Daten durch Hinweis auf Ausnahmen etwa für geistiges Eigentum

zurückhalten. Und zum anderen sind viele Aspekte der sicheren

Leistungserbringung im verbundenen Fahrzeug der Zukunft nicht berücksichtigt

worden. Daher brauchen wir dringend eine sektorspezifische Regulierung oder eine

Neufassung der entsprechenden Absätze in der Typgenehmigung und

Gruppenfreistellungsverordnung. Wir werden uns daher weiter sehr entschlossen

für eine faire und sichere Leistungserbringung im digitalisierten Fahrzeug für

den europäischen Automotive-Sektor einsetzen."





Zentraler Punkt der Verordnung und der Leitlinien ist das Recht der Nutzer auf

Zugang zu den Daten ihres Fahrzeugs. Der Zugang kann direkt oder indirekt über

den Dateninhaber, sprich Fahrzeughersteller erfolgen. Auf Wunsch des Nutzers

sind die Daten auch freien Werkstätten oder Versicherern bereitzustellen, und

das in gleicher Qualität wie beim Hersteller sowie einfach und ohne unnötige

Hindernisse. So dürfen Nutzer nicht gezwungen werden, dafür teure Spezialgeräte

anzuschaffen.



Geregelt ist, welche Daten erfasst und zugänglich gemacht werden müssen.

Betroffen sind Fahrzeuge, die während ihrer Nutzung Daten erzeugen und

übermitteln, sowie verbundene Dienste, also digitale Leistungen, die mit

Fahrzeugen verknüpft sind und deren Betrieb beeinflussen. Dazu zählen z.B.

Remote-Funktionen, wie Türverriegelung oder Motorstart, cloudgestützte

Fahrereinstellungen oder dynamische Streckenoptimierung. Klassische Reparatur-

und Wartungsarbeiten, die offline und manuell erfolgen, gehören nicht dazu.



Für die Bereitstellung von Daten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen zwischen

Unternehmen können die Dateninhaber eine angemessene Vergütung verlangen.

Details zur Berechnung wird die EU-Kommission in gesonderten Leitlinien

festlegen.



"Es steht zu befürchten, dass sich durch den Data Act am Status Quo im

Automotive-Sektor nichts Wesentliches verbessert", so Detlef Peter Grün.

"Aftermarket-Anbieter werden weiter mit einem stark eingeschränkten Zugriff auf

je nach Hersteller unterschiedlichste Angebote über die bestehenden Lösungen zu

uneinheitlichen Tarifen leben müssen, bis sich durch eine sektorspezifische

Regulierung oder eine Neufassung der entsprechenden Absätze in der

Typgenehmigung und Gruppenfreistellungsverordnung Besserung einstellt."



