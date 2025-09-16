    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Leitlinien zu Fahrzeugdaten

    Keine Verbesserung in Sicht

    Berlin (ots) - Einheitliche europäische Vorschriften mit dem Ziel eines fairen
    Zugangs zu Daten und deren Nutzung sind am 12. September mit der Datenverordnung
    (EU) 2023/2854 in Kraft getreten. Die dazu veröffentlichten, rechtlich
    unverbindlichen Leitlinien der EU-Kommission erläutern, wie diese Regeln im
    Automobilsektor anzuwenden sind. Die verbindliche Auslegung des Rechts obliegt
    allein dem Europäischen Gerichtshof. Neben führenden Verbänden der
    Fahrzeughersteller, Zulieferer, Versicherer und des Kfz-Aftermarkets hatte sich
    auch der ZDK über seine europäischen Verbände und der Verbändeallianz AFCAR an
    der Konsultation beteiligt.

    "In den nun veröffentlichen Leitlinien sind leider nicht alle Bedenken und
    Wünsche von ZDK und AFCAR berücksichtigt worden", bedauert Detlef Peter Grün,
    Bundessinnungsmeister des Kfz-Handwerks. "Zum einen können die Hersteller
    umfangreiche Daten durch Hinweis auf Ausnahmen etwa für geistiges Eigentum
    zurückhalten. Und zum anderen sind viele Aspekte der sicheren
    Leistungserbringung im verbundenen Fahrzeug der Zukunft nicht berücksichtigt
    worden. Daher brauchen wir dringend eine sektorspezifische Regulierung oder eine
    Neufassung der entsprechenden Absätze in der Typgenehmigung und
    Gruppenfreistellungsverordnung. Wir werden uns daher weiter sehr entschlossen
    für eine faire und sichere Leistungserbringung im digitalisierten Fahrzeug für
    den europäischen Automotive-Sektor einsetzen."

    Zentraler Punkt der Verordnung und der Leitlinien ist das Recht der Nutzer auf
    Zugang zu den Daten ihres Fahrzeugs. Der Zugang kann direkt oder indirekt über
    den Dateninhaber, sprich Fahrzeughersteller erfolgen. Auf Wunsch des Nutzers
    sind die Daten auch freien Werkstätten oder Versicherern bereitzustellen, und
    das in gleicher Qualität wie beim Hersteller sowie einfach und ohne unnötige
    Hindernisse. So dürfen Nutzer nicht gezwungen werden, dafür teure Spezialgeräte
    anzuschaffen.

    Geregelt ist, welche Daten erfasst und zugänglich gemacht werden müssen.
    Betroffen sind Fahrzeuge, die während ihrer Nutzung Daten erzeugen und
    übermitteln, sowie verbundene Dienste, also digitale Leistungen, die mit
    Fahrzeugen verknüpft sind und deren Betrieb beeinflussen. Dazu zählen z.B.
    Remote-Funktionen, wie Türverriegelung oder Motorstart, cloudgestützte
    Fahrereinstellungen oder dynamische Streckenoptimierung. Klassische Reparatur-
    und Wartungsarbeiten, die offline und manuell erfolgen, gehören nicht dazu.

    Für die Bereitstellung von Daten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen zwischen
    Unternehmen können die Dateninhaber eine angemessene Vergütung verlangen.
    Details zur Berechnung wird die EU-Kommission in gesonderten Leitlinien
    festlegen.

    "Es steht zu befürchten, dass sich durch den Data Act am Status Quo im
    Automotive-Sektor nichts Wesentliches verbessert", so Detlef Peter Grün.
    "Aftermarket-Anbieter werden weiter mit einem stark eingeschränkten Zugriff auf
    je nach Hersteller unterschiedlichste Angebote über die bestehenden Lösungen zu
    uneinheitlichen Tarifen leben müssen, bis sich durch eine sektorspezifische
    Regulierung oder eine Neufassung der entsprechenden Absätze in der
    Typgenehmigung und Gruppenfreistellungsverordnung Besserung einstellt."

    Pressekontakt:

    Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
    Tel.: 0228/ 91 27 270
    E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6119106
    OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.




