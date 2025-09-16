Oliver Meermann in den Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe berufen / Wechsel von der Landes- auf die Bundesebene (FOTO)

Berlin (ots) - Der Herrenmeister des Johanniterordens, S.K.H. Dr. Oskar Prinz v.

Preußen, hat Oliver Meermann zum neuen hauptamtlichen Mitglied des

Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ernannt. Die Ernennung

erfolgte zum 15. September 2025. Meermann wird die Johanniter-Unfall-Hilfe

zukünftig gemeinsam mit Thomas Mähnert und Christian Meyer-Landrut führen.



Oliver Meermann ist seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen bei

den Johannitern tätig. Seit 2013 gehörte er dem Landesvorstand der Johanniter im

Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar an. Von 2000 bis 2013 war er Kreis-

und Regionalvorstand in Darmstadt, Gießen und später Mittelhessen.





Seit 2016 hat er auch die Geschäftsführung der Johanniter-Luftrettung inne.

Unter seiner Führung wurde zudem im Jahr 2020 das Competence Center European

Civil Protection and Disaster Assistance (EUCC) der Johanniter gegründet, das

ebenfalls zum Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saar gehört. Hier bündelt

die Johanniter-Unfall-Hilfe ihre Aktivitäten im europäischen Katastrophenschutz,

auch die Johanniter-Soforthilfe ist hier angesiedelt.



Volker Bescht, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagte anlässlich der

Ernennung: "Oliver Meermann blickt auf ein jahrzehntelanges Engagement für die

Johanniter zurück und hat die Geschicke unserer Organisation in seinen

bisherigen Aufgaben höchst erfolgreich mitgestaltet. Ich freue mich sehr, dass

wir ihn für das neue Amt gewinnen konnten, und wünsche ihm auch für die neue

Aufgabe viel Erfolg und Gottes Segen. Ich verbinde dies mit einem ausdrücklichen

Dank an seine Bundesvorstandskollegen Thomas Mähnert und Christian

Meyer-Landrut, die die Johanniter-Unfall-Hilfe in den vergangenen Monaten unter

hohem persönlichem Einsatz als Duo so engagiert geführt haben."



Oliver Meermann sagt: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Fortsetzung

der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Thomas Mähnert und Christian Meyer-Landrut

in neuer Konstellation. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, die

Johanniter-Unfall-Hilfe als Gesamtorganisation weiter voranzubringen. Die neuen

gesellschaftlichen Herausforderungen, im Zivil- und Katastrophenschutz, aber

auch in vielen anderen Bereichen, fordern uns als Hilfsorganisation. Hier

gemeinsam gute Lösungen zu finden, wird in den nächsten Jahren eine unserer

wichtigsten Aufgaben sein."



Der gebürtige Hesse Meermann ist Betriebswirt und ausgebildeter Notfallsanitäter

und war von 1989 bis 1993 bei der Bundeswehr. Er ist 55 Jahre alt, hat zwei

erwachsene Kinder und lebt mit seiner Familie in Hessen.



Über die Johanniter-Unfall-Hilfe



Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine

der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes

Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den

Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege

von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter

Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen

Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im

Ausland.



