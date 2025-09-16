    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Oliver Meermann in den Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe berufen / Wechsel von der Landes- auf die Bundesebene (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Herrenmeister des Johanniterordens, S.K.H. Dr. Oskar Prinz v.
    Preußen, hat Oliver Meermann zum neuen hauptamtlichen Mitglied des
    Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ernannt. Die Ernennung
    erfolgte zum 15. September 2025. Meermann wird die Johanniter-Unfall-Hilfe
    zukünftig gemeinsam mit Thomas Mähnert und Christian Meyer-Landrut führen.

    Oliver Meermann ist seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen bei
    den Johannitern tätig. Seit 2013 gehörte er dem Landesvorstand der Johanniter im
    Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar an. Von 2000 bis 2013 war er Kreis-
    und Regionalvorstand in Darmstadt, Gießen und später Mittelhessen.

    Seit 2016 hat er auch die Geschäftsführung der Johanniter-Luftrettung inne.
    Unter seiner Führung wurde zudem im Jahr 2020 das Competence Center European
    Civil Protection and Disaster Assistance (EUCC) der Johanniter gegründet, das
    ebenfalls zum Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saar gehört. Hier bündelt
    die Johanniter-Unfall-Hilfe ihre Aktivitäten im europäischen Katastrophenschutz,
    auch die Johanniter-Soforthilfe ist hier angesiedelt.

    Volker Bescht, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagte anlässlich der
    Ernennung: "Oliver Meermann blickt auf ein jahrzehntelanges Engagement für die
    Johanniter zurück und hat die Geschicke unserer Organisation in seinen
    bisherigen Aufgaben höchst erfolgreich mitgestaltet. Ich freue mich sehr, dass
    wir ihn für das neue Amt gewinnen konnten, und wünsche ihm auch für die neue
    Aufgabe viel Erfolg und Gottes Segen. Ich verbinde dies mit einem ausdrücklichen
    Dank an seine Bundesvorstandskollegen Thomas Mähnert und Christian
    Meyer-Landrut, die die Johanniter-Unfall-Hilfe in den vergangenen Monaten unter
    hohem persönlichem Einsatz als Duo so engagiert geführt haben."

    Oliver Meermann sagt: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Fortsetzung
    der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Thomas Mähnert und Christian Meyer-Landrut
    in neuer Konstellation. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, die
    Johanniter-Unfall-Hilfe als Gesamtorganisation weiter voranzubringen. Die neuen
    gesellschaftlichen Herausforderungen, im Zivil- und Katastrophenschutz, aber
    auch in vielen anderen Bereichen, fordern uns als Hilfsorganisation. Hier
    gemeinsam gute Lösungen zu finden, wird in den nächsten Jahren eine unserer
    wichtigsten Aufgaben sein."

    Der gebürtige Hesse Meermann ist Betriebswirt und ausgebildeter Notfallsanitäter
    und war von 1989 bis 1993 bei der Bundeswehr. Er ist 55 Jahre alt, hat zwei
    erwachsene Kinder und lebt mit seiner Familie in Hessen.

    Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

    Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000
    ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine
    der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes
    Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den
    Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege
    von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter
    Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen
    Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im
    Ausland.

    Pressekontakt:

    Juliane Flurschütz, Stellvertretende Pressesprecherin
    Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle
    Tel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409
    E-Mail: mailto:medien@johanniter.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14240/6119107
    OTS: Johanniter Unfall Hilfe e.V.




