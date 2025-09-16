Moderna Aktie schießt durch die Decke - 16.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,58 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Moderna Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,51 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -4,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -47,49 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,20 % 1 Monat -15,79 % 3 Monate -12,51 % 1 Jahr -67,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna Aktie, insbesondere nach positiven Immunogenitätsdaten aus einer Phase-4-Studie. Nutzer äußern Bedenken über die Nachhaltigkeit des Kursanstiegs und die hohe Volatilität der Aktie, während einige auf die Notwendigkeit positiver Nachrichten hinweisen, um den Kurs zu stabilisieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 389 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,33 Mrd.EUR wert.

An den globalen Aktienmärkten dominieren heute rote Zahlen, während die deutschen Indizes besonders unter Druck stehen. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten einzelner Indizes.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Preliminary analysis showed the 2025-2026 formula of Spikevax generated greater than an 8-fold increase in LP.8.1-neutralizing antibodies across age groupsClinical findings reinforce preclinical data supporting recent FDA approval of 2025-2026 …

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.