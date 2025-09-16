BAADER BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Mit dem Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel habe ein strategischer Käufer die Bühne betreten, schrieb Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei eine interessante Entwicklung, allerdings gebe es noch keine finanziellen Details./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:02 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,58 % und einem Kurs von 11,28EUR auf Tradegate (16. September 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Christian Obst
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,50
Kursziel alt: 12,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
