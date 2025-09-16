JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Es gebe bisher keinen Beleg dafür, dass das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel wertsteigernd sei, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Angebot Schwung in die Überlegungen zu einem Gemeinschaftsunternehmen bringen und Druck auf die EP Group als Großaktionär ausüben./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 11,30EUR auf Tradegate (16. September 2025, 19:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,30

Kursziel alt: 6,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



