JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Es gebe bisher keinen Beleg dafür, dass das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel wertsteigernd sei, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Angebot Schwung in die Überlegungen zu einem Gemeinschaftsunternehmen bringen und Druck auf die EP Group als Großaktionär ausüben./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 11,30EUR auf Tradegate (16. September 2025, 19:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,30
Kursziel alt: 6,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,30
Kursziel alt: 6,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte