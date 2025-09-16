RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Analystenkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Beim Autobauer seien die Herausforderungen in China weiterhin im Fokus, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kosteneinsparungen und neue Initiativen von VW dürften dort aber innerhalb der nächsten zwölf bis achtzehn Monate Früchte tragen./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 100,3EUR auf Tradegate (16. September 2025, 19:27 Uhr) gehandelt.



