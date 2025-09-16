    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die August-Verkehrsdaten belegten einen guten Monat für die vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Mautstraßen sei dagegen eher nur stabil gewesen./rob/niw/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 118,3EUR auf Tradegate (16. September 2025, 19:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Graham Hunt
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 145
    Kursziel alt: 145
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


