Die weltgrößte Ausstellung für Spielzeug, Baby, Lizenzen und Vorschulbedarf
Integrierte Beschaffung unter einem Dach verbinden
SHANGHAI, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- 2025 werden die China Toy Expo (CTE), die China Kids Fair (CKE), die China Licensing Expo (CLE) und die China Preschool Expo (CPE) im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) zusammenkommen, das Oktober 15-17, 2025 stattfindet.
Organisiert von der China Toy & Juvenile Products Association, erstreckt sich diese führende "Four-Expo-in-One"-Veranstaltung auf 230.000 qm und verbindet globale Einkäufer mit 2.500+ Ausstellern und 5.400+ Marken aus 30+ Produktionszentren. Mit mehr als 100.000 professionellen Einkäufern aus mehr als 130 Ländern und Regionen ist die weltweit wichtigste Beschaffungsplattform für Spielzeug, Baby- und Kinderprodukte, IPs und Vorschulbedarf.
Erforschen Sie die Zukunft der Industrie:
- CTE (Spielzeug): Der Schwerpunkt liegt auf Kunst- und Sammelspielzeug, intelligentem KI-Spielzeug und nachhaltigen Materialien. Die branchenübergreifende Zusammenarbeit mit Mode-, Kunst- und Lifestyle-Marken ist ein wachsender globaler Trend. (LEGO, MATTEL, BANDAI, FUNKO, LABUBU, TOPTOY, usw.)
- CKE (Babyprodukte): Präsentation von Kinderwagen, Autositzen, Ride-ons, Babyfütterung, Kinderzimmern, Babymöbeln und Haushaltsartikeln. Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt auf Sicherheitszertifizierungen, ergonomischem Design und intelligenten Mobilitätslösungen. (einschließlich GB, Cybex, UPPAbaby, Stokke, Pigeon, Nuna, Joie, RECARO, AVOVA und Bugaboo)
- CLE (Lizenzvergabe): Über 2.600 IPs werden angezeigt. Starker Fokus auf branchenübergreifende Lizenzen, globale Kooperationen und den Aufstieg chinesischer Original-IPs auf der internationalen Bühne. (einschließlich Disney, Universal, Warner, Sanrio, POP MART, MINISO, Eggy Party, Three-Body und B.Duck)
- CPE (Vorschulbedarf): Mit Zubehör, Lehrmitteln und Spielplatzgeräten. Zu den Trends gehören die Integration digitalen Lernens, STEAM-basierte Lehrpläne und umweltfreundliche Einrichtungen. (einschließlich Guidecraft, YongLang, YUHE und Viga)
Integrierte Beschaffung Highlights:
- Beschaffung aus einer Hand: Spielzeug, Babyartikel, IP-Lizenzen und Vorschulbedarf an einem Ort.
- Trend Hub: 350+ globale Kunst- und Sammelspielzeugmarken und 2600+ IP-Einführungen.
- Zertifizierte Zulieferer: Mehr als 900 CSI-zertifizierte Lieferanten aus mehr als 30 Produktionszentren.
- Gezieltes Matchmaking: Eins-zu-eins-Vermittlung auf der Grundlage der Bedürfnisse beider Parteien.
Exklusive Vorteile für internationale Käufer (VIP-Qualifikation muss genehmigt werden):
Melden Sie sich bis 20. September 2025 für den VIP-Status und Vorteile im Wert von bis zu 2.300 $ an, darunter:
- Schnelle Einreise und Zugang zur VIP-Lounge
- Kostenloses Mittagessen und Unterkunft
Kontakt: Frieda_wang@tjpa-china.org
Besuchen Sie die Website: [China Toy Expo Website]
Seien Sie diesen Oktober in Shanghai dabei, um die Zukunft der Baby- und Kinderartikelindustrie zu gestalten !
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774035/image.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-weltgroWte-ausstellung-fur-spielzeug-baby-lizenzen-und-vorschulbedarf-integrierte-beschaffung-unter-einem-dach-verbinden-302558130.html