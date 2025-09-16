Integrierte Beschaffung unter einem Dach verbinden

SHANGHAI, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- 2025 werden die China Toy Expo (CTE), die China Kids Fair (CKE), die China Licensing Expo (CLE) und die China Preschool Expo (CPE) im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) zusammenkommen, das Oktober 15-17, 2025 stattfindet.

Organisiert von der China Toy & Juvenile Products Association, erstreckt sich diese führende "Four-Expo-in-One"-Veranstaltung auf 230.000 qm und verbindet globale Einkäufer mit 2.500+ Ausstellern und 5.400+ Marken aus 30+ Produktionszentren. Mit mehr als 100.000 professionellen Einkäufern aus mehr als 130 Ländern und Regionen ist die weltweit wichtigste Beschaffungsplattform für Spielzeug, Baby- und Kinderprodukte, IPs und Vorschulbedarf.