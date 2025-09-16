    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Warum fällt der Dax? Rezession, KI-Umschichtung - oder Kriegsgefahr?

    Wegen der Rezession in Deutschland? Die dauert schon länger an..

    Seit Wochen ist der Dax schwach - aber warum? Wegen der Rezession in Deutschland? Die dauert schon länger an. Aber zuletzt erleben wir doch einen regelrechten Tsunami an Entlassungen im deutschen Industrie-Sektor. Oder schichten US-Investoren, die mehr als die Hälfte des Dax "besitzen", in amerikanische KI-Aktien um? Dabei ist die KI-Story inzwischen ziemlich angekratzt, wie heutige Daten zeigen. Oder ist der Dax so schwach, weil US-Investoren eine weitere Eskalation der Lage in Europa antizipieren, nachdem Polen immer mehr zum Schauplatz eines möglichen Konflikts zwischen der NATO und Russland wird? Morgen die Fed-Entscheidung, die es in sich haben könnte..

    Hinweise aus Video:

    1. Dax-Setup aus Fugmann´s Trading Woche
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

    2. Warum der Dollar wankt – trotz Rekordzuflüssen in US-Aktien

     

    Das Video "Warum fällt der Dax? Rezession, KI-Umschichtung - oder Kriegsgefahr? sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
