Warum fällt der Dax? Rezession, KI-Umschichtung - oder Kriegsgefahr?

Seit Wochen ist der Dax schwach - aber warum? Wegen der Rezession in Deutschland? Die dauert schon länger an. Aber zuletzt erleben wir doch einen regelrechten Tsunami an Entlassungen im deutschen Industrie-Sektor. Oder schichten US-Investoren, die mehr als die Hälfte des Dax "besitzen", in amerikanische KI-Aktien um? Dabei ist die KI-Story inzwischen ziemlich angekratzt, wie heutige Daten zeigen. Oder ist der Dax so schwach, weil US-Investoren eine weitere Eskalation der Lage in Europa antizipieren, nachdem Polen immer mehr zum Schauplatz eines möglichen Konflikts zwischen der NATO und Russland wird? Morgen die Fed-Entscheidung, die es in sich haben könnte..

