Situation in Gaza 'unerträglich'

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres prangert die weitere Eskalation des Gaza-Krieges durch Israel mit scharfen Worten an. "Was heute in Gaza passiert, ist entsetzlich. Wir erleben die massive Zerstörung ganzer Stadtteile, die systematische Zerstörung von der Stadt Gaza", sagte Guterres in New York. Es handle sich um Gewalt in einem Ausmaß, wie er es seit seiner fast neunjährigen Amtszeit als Generalsekretär in keinem Konflikt erlebt habe. "Die Wahrheit ist, dass dies moralisch, politisch und rechtlich unerträglich ist", sagte Guterres.

Die israelische Armee hatte in der Nacht zum Dienstag eine Bodenoffensive in der Stadt Gaza begonnen.