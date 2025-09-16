LCM Partners kündigt den ersten Abschluss der Credit Opportunities 5-Strategie in Höhe von 3,8 Mrd. € an

Die Credit Opportunities Strategy ("COPS") hat das Vertrauen ihrer Anleger bewahrt, wobei die überwältigende Unterstützung auch in den folgenden Jahrgängen erhalten blieb - diese Kontinuität unterstreicht die Beständigkeit der Strategie über Marktzyklen hinweg. Brookfield hat weitere 600 Millionen Euro für die COPS-Strategie zugesagt, so dass sich das Gesamtengagement von Brookfield für COPS auf 1,2 Milliarden Euro beläuft.

LONDON, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- LCM Partners, einer der führenden privaten Kreditmanager in Europa und Mitglied von Brookfields Gruppe strategischer Kreditpartner, freut sich, den ersten Abschluss seiner Flaggschiff-Strategie Credit Opportunities 5 ("COPS 5") bekannt zu geben. Mit und Zusagen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro für den gemischten Fonds und die von Einzelanlegern verwalteten Konten hat LCM einen wichtigen Schritt in Richtung der geplanten Kapitalerhöhung von 6 Milliarden Euro für COPS 5 gemacht.

LCM genießt weiterhin die Unterstützung vieler der weltweit führenden institutionellen Investoren, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds und Stiftungen in Europa, Nordamerika und Asien.

Paul Burdell, CEO von LCM Partners, kommentierte:

"Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein für COPS 5 mit der anhaltenden Unterstützung bestehender und neuer Investoren erreicht zu haben, die unsere erstklassige Investorenbasis bilden. Das Vertrauen und die Loyalität unserer Kunden sowie das verstärkte Engagement von Brookfield sind ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Erfolg unserer Strategie. Da sich die Banken weiter zurückziehen und die Regulierung den Verkauf von Krediten weiter vorantreibt, sind wir der Meinung, dass die Möglichkeiten für granulare Verbraucher- und KMU-Kredite in ganz Europa so attraktiv sind wie eh und je."

Craig Noble, CEO von Brookfield Credit, sagte: "LCMs erfolgreicher erster Abschluss für COPS 5 unterstreicht die Stärke ihrer Plattform für die Vergabe privater Kredite und ihre guten Beziehungen zu globalen Investoren. Wir haben Vertrauen in das LCM-Team und seine überwiegend vermögensgestützten Anlagestrategien."

LCM Partners mit Sitz in London ist Teil der LC Financial Holdings Group, die europaweit mit fast 2.000 Mitarbeitern in 25 Niederlassungen in 11 Ländern vertreten ist. Der differenzierte Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf den Erwerb von granularen Portfolios von Verbraucher- und KMU-Krediten in ganz Europa. Die Gruppe verwaltet ein Kreditvolumen von über 120 Milliarden Euro und arbeitet seit 2018 in strategischer Partnerschaft mit Brookfield.