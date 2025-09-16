Börsen Update
Börsen Update USA - 16.09. - Dow Jones schwach -0,27 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.767,61 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Amazon +0,84 %, Chevron Corporation +0,45 %, Apple -0,06 %, McDonald's -0,27 %, Procter & Gamble -0,31 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,71 %, Travelers Companies -2,53 %, NVIDIA -2,23 %, 3M -1,98 %, Sherwin-Williams -1,97 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 24.275,13 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Diamondback Energy +2,52 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,60 %, ON Semiconductor +1,43 %, Marvell Technology +1,36 %, Monster Beverage +1,22 %
Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -5,94 %, Copart -3,22 %, Datadog Registered (A) -3,06 %, Constellation Energy -2,69 %, Booking Holdings -2,56 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.609,59 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: APA Corporation +7,48 %, Moderna +5,99 %, Steel Dynamics +4,70 %, Occidental Petroleum +4,11 %, The Hershey +2,90 %
Flop-Werte: Emerson Electric -6,05 %, Warner Bros. Discovery (A) -5,94 %, Prudential Financial -4,60 %, Principal Financial Group -4,24 %, WW Grainger -4,07 %
