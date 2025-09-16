Emerson Electric - Aktie unter Druck -6,05 % - 16.09.2025

Die Emerson Electric Aktie notiert aktuell bei 108,42€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,98 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Emerson Electric ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Automatisierungslösungen spezialisiert hat. Mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz konkurriert es mit Branchengrößen wie Siemens und Honeywell. Emersons Stärke liegt in seinen innovativen Technologien und der Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Emerson Electric in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Emerson Electric Aktie damit um +2,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Emerson Electric auf -4,38 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Emerson Electric Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,18 % 1 Monat +2,74 % 3 Monate +5,97 % 1 Jahr +24,67 %

Informationen zur Emerson Electric Aktie

Es gibt 563 Mio. Emerson Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,35 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Emerson Electric Aktie jetzt kaufen?

Ob die Emerson Electric Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Emerson Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.