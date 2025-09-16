    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEmerson Electric AktievorwärtsNachrichten zu Emerson Electric

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emerson Electric - Aktie unter Druck -6,05 % - 16.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Emerson Electric Aktie bisher Verluste von -6,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Emerson Electric Aktie.

    Besonders beachtet! - Emerson Electric - Aktie unter Druck -6,05 % - 16.09.2025
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Emerson Electric ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Automatisierungslösungen spezialisiert hat. Mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz konkurriert es mit Branchengrößen wie Siemens und Honeywell. Emersons Stärke liegt in seinen innovativen Technologien und der Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

    Emerson Electric Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025

    Die Emerson Electric Aktie notiert aktuell bei 108,42 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,98  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.084,60€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.136,25€
    Basispreis
    4,50
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Emerson Electric in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,97 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Emerson Electric Aktie damit um +2,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Emerson Electric auf -4,38 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    Emerson Electric Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,18 %
    1 Monat +2,74 %
    3 Monate +5,97 %
    1 Jahr +24,67 %

    Informationen zur Emerson Electric Aktie

    Es gibt 563 Mio. Emerson Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,35 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 16.09. - Dow Jones schwach -0,27 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Emerson Electric Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Emerson Electric Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Emerson Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Emerson Electric

    -5,50 %
    +0,95 %
    +2,74 %
    +4,79 %
    +24,77 %
    +43,02 %
    +97,28 %
    +179,35 %
    +124,58 %
    ISIN:US2910111044WKN:850981



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Emerson Electric - Aktie unter Druck -6,05 % - 16.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Emerson Electric Aktie bisher Verluste von -6,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Emerson Electric Aktie.