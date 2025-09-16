Rekordrally stockt - Zurückhaltung vor Zinsentscheid der Fed

Bewertung Electronic Components





Heute wollten wir einmal Elektronik Bauteile anschauen. Da es dann doch zu viele Firmen geworden sind, habe ich die Analyse in zwei Teile geteilt





Teil 1: Connectors

Teil 2: Sensors





Natürlich gibt es Firmen, die in beiden Bereichen aktiv sind. Da musste ich ein bisschen sortieren.





Teil 1

Connectors

Amphenol

AzTech Global

Fabrinet

Fositek

Hon Hai Precision

Hosiden

Jabil

Kaga Electronics

Lotes

TE Connectivity









Teil 2

Sensors

AAC Technology

AlpsAlpine

BYD-Electronic Internation

Applied Optoelectronics

Celestica

Coherent

Murata Manufacturing

Nippon Ceramic

Taiyo Yuden

Vigo Photonics













Amphenol

Amphenol ist aktiv in den Bereichen

- Automotive

- Breitband

- Aerospace

- Defense

- Industrial

- Datacom

- Mobile Devices

Mit den Produkten Connectoren, Antennen, Sensoren, Kabel, gedruckte Schaltungen.





Aztech Global

Produziert IoT Devices und Data-Communication Products for application in Security, Consumer, Communication, Health-Tech, Industrial and Automotive and LED-Products.

Nach eigenen Angaben hat sich Aztech vom Hersteller von PCs und Telefonen weiterentwickelt zu einem Anbieter für electronic design und IoT.

Die Firmenzentrale befindet sich in Singapur, es gibt 3 Forschungs- und Entwicklungszentren in Singapore, Hong Kong und Shenzen. Die Produktion befindet sich in Dongguan (China) und Johor (Malaysia).

Im Operations Review 2024 benannte das Management die geopolitische Lage mit den gegeseitigen Handelsbeschränkungen als Ursache für den 30%igen Umsatzrückgang im Bereich IoT und DataCommunication. Im Bereich LED plus andere elektrische Produkte sanken die Umsätze um 76%.

Die Financial Results für das 2 Quartal 2025 wurden am 22 Juli veröffentlicht und zeigen einen Anstieg des Umsatzes von 41.4 % YoY. Leider ist dabei der Netto-Gewinn um 52.6% gefallen.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913221651-001.png









Man sieht deutlich, dass der Anteil des US-Geschäfts zurückgegangen ist und anteilig das Europa-Geschäft gewachsen ist. Betrachtet man jedoch die absoluten Zahlen, sieht man, dass die Verkäufe in Europa gleich geblieben sind und nur das Amerika-Geschäft drastisch eingebrochen ist.









Fabrinet

Das Geschäft gliedert sich in

- Optical Communication (Transceiver, Modulator, Optical Amplifier, Silicon Photonics)

- Automotive (EV-Charging, LiDAR, LED-/Laser Lighting, Safety / Control Sensor, Press / Temp Sensor

- Industrial Lasers

- Other (Medical Diagnosis, Metrology & Instruments)

















Fositek

Produces foldable Cell-phones, tablets or Laptops. AR/VR glasses medical instruments and automotive applications.





Hon Hai Precision

Die Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ist ein in mehreren Ländern tätiges taiwanisches Unternehmen, das unter dem Namen Foxconn Technology Group auf dem Markt auftritt. Foxconn ist das nach Umsatz 27.-größte Unternehmen der Welt.

Foxconn ist der größte Hersteller für elektronische Produkte der Welt, der größte Dienstleister für elektronische Services der Welt, einer der größten Arbeitgeber der Welt sowie der größte private Arbeitgeber in China und der größte Exporteur Chinas nach Stückzahlen. Der Großteil der weltweit verkauften Smartphones, Laptops, Computertechnik und Spielekonsolen wird von Foxconn produziert.





Hosiden

Produziert

- Connecting Components (Connectors, switches)

- Transducers (Microphones, Switches, Receivers, Touch Sensors)

- Wireless Components (Bluetooth related products)

- Other (Charger Products, Display Products)









Kaga Electronics

Geschäftsfelder

- Electronic Components

- EMS

- Information Equipment (Reused PCs, LAN Systems)

- Other (PC reuse)

- New Business: Sporting goods, amusement (game) machines, video, anime product









Jabil

Jabil Circuit Inc. ist ein US-amerikanischer Auftragshersteller für Elektronikartikel. Mit einem Umsatz von 34,7 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2022/23 zählt er zu den größten Unternehmen der Elektronikherstellung (EMS) der Welt.









Lotes

Baut Verbindungstechnik für den IT-Bereich.

- Sockets (e.g CPU, SIM)

- RAM Connector

- I/O (HDMI, RJ45, DisplayPort, USB)

- Liquid Cooling (Rechenzentren)





Der neueste Report den ich auf der Webseite finden konnte, war der Annual Report 2024. Das ist bedauerlich, wir haben ja schon September 2025.

Auch hier gilt. Standard-Komponenten haben keinen Burggraben. Die direkten Mitbewerber sind C.C.P. Contact Probes (TWSE: 6217), Kinsun Industries Inc., Foxlink / Hon Hai Precision Industry, Delta Electronics Inc., Amphenol, Molex (Koch Industries), TE Connectivity (NYSE: TEL).





TE-Connectivity

Produkte

- Antennen

- Steckverbinder

- Glasfasertechnik

- Schrumpfschläuche

- Medizinische Komponenten

- Passive Bauelemente

- Sensoren

- Schalter

- Kabelschuhe und verbinder









Marketshare

Die Top-3 Produzenten im Connector-Markt (TE-Connectivity, Amphenol, Molex) kommen auf einen Marktanteil von ingesamt 35%. Lotes kommt global auf Platz 4. Genaue Zahlen zum Marktanteil von Lotes sind nicht bekannt.









Kennzahlen

Rentabilität

Eigenkapital Rendite





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913221839-002.png





Die extrem hohe Eigenkapitalrendite von Jabil wird durch einen hohen Fremdkapitalhebel erkauft, der die finanzielle Stabiiltät beeinträchtigt und hier nicht positiv zu bewerten ist.

Auch bei AzTech Global gab es 2020 eine Zeit mit sehr hohen Werten.

Stabil hohe Eigenkapitalrenditen zeigen Amphenol TE Connectivity und Lotes. Kaga Electronics hat in den letzten Jahren stetig abgebaut.





Net Income Margin

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222033-004.png









Bei der Nettomarge bleibt das Bild erhalten. Lotes ganz vorn, Amphenol und TE Connectivity direkt dahinter. Auch AzTech und Fositek liegen noch über 10%. Die anderen liegen unter 10% und sind damit weniger attraktiv.





Growth

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222110-005.png





Schauen wir einmal auf die Umsatzzahlen in der normalisierten Darstellung. Man sieht deutlich, dass Fabrinet die größten Umsatzsteigerungen verzeichnen konnte, danach folgt Amphenol und Fositek.

Aber wie wird es mit den Umsätzen weitergehen? Dazu betrachten wir die Analystenschätzungen.





Analyst Consensus

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222222-007.png





Bei den Analyst-Forecast ist ja immer die Frage, ob das nun ein Indikator oder ein Kontraindikator ist.

Der Bild zerfällt in drei Gruppen.

1) Akien, bei denen die Analysten ein deutliches Umsatzwachstum erwarten. Hierzu gehören: Amphenol, Fabrinet, Hosiden, Fositek, Hon Hai Precision

2) Aktien, bei denen nur ein kleines Wachstum erwartet wird: Dazu gehören Jabil, Lotes, Kaga Electronics und TE Connectivity

3) Aktien, bei denen die Analysten mit einem Umsatzrückgang rechnen, Das wäre Aztech





Zur Kontraindikator-Frage denke ich, dass wir davon ausgehen, dass alle heute bekannten Nachrichten im Kurs eingepreist sind. Und dazu zählen auch die Analystenerwartungen,

Die Aktien sind also mit diesen Erwartungen bepreist. Ein Kursanstieg erfolgt also dann, wenn es positive Überraschungen gibt – und positiv überraschen fällt leichter, wenn die Erwartungen nicht so hoch sind. Somit wäre ich auch eher auf der Seite Kontraindikator.









Valuation

P/E current





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222322-007.png





Amphenol war mir 2023 schon zu teuer, trotz des Kursanstiegs liegt das P/E immernoch bei ca 35. Fositek und Fabrinet sind mir auch zu teuer. Unter 20 könnte ich mir eine Aktie vorstellen. Damit würde ich Lotes mit 22 knapp verpassen. Gut dabei sind Hon Hai, TE Connectivity. Günstig sind AzTech, Kaga und Hosiden.





Wenn man nun die Umsatz-Erwartungen mit dem Bewertungsmodell kombiniert, könnte man eine neue Kennzahl berechnen.

Berechnet man die Analystenerwartungen auf 24M und dividiert durch das Quadrat PE erhält man dieses Bild





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222351-008.png





Wir sehen AzTech, Hosiden und Kaga Electronics als besonders günstig bewertet. Wo genau man Unter-/fair/überbewertet abgrenzen kann, müsste ich noch mit mehr Daten ausrechnen.





Performance





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222502-009.png





Auf der langen Zeitachse dominiert Amphenol das Bild, dahinter Jabil und Hon Hai Precision. Letztlich heisst das, dass sich ein gutes Geschäftsmodell langfristig auszahlt. Schön wer dabei ist, aber würde ich da heute noch einsteigen?





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222543-010.png

Auf dem 1 Jahres-Chart liegt Jabil ganz vorn, danach Amphenol und Fositek. Lotes zeigt sich am unteren Ende.





Financial Health

Die untere (harte) Akzeptanzgrenze beim Current Ratio ist die 1.0 – das bedeutet, kurzfristige Assets und Schulden sind groß. Hier segelt Jabil hart an der Grenze.

Bei Werten deutlich über 3 kann man die Frage stellen, ob das Unternehmen Effizienz verliert.

Aber für diese Auswahl an Aktien fällt keine der Werte in der Kategorie der kurzfristigen Finanzierung durch.









Debt/Equity





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222735-011.png





Jabil trägt eine hohe Schuldenlast, sie sind vielleicht nicht ‘überschuldet’, aber hohe Schulden limitieren die Handlungsfähigkeit bei veränderten Umgebungsbedingungen. AzTech, Fabrinte, Lotes und Fositek haben sehr geringe Schulden.









Dividend Yield

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250913222858-012.png









Summary

Amphenol

Habe ich 2023 angeschaut, war mir damals zu teuer und hat sich seither mehr als verdoppelt. Was soll man dazu sagen? Jetzt auch zu teuer? Ich tue mich einfach schwer mit einem P/E von 35.

Vom Business Modell her hat Amphenol eine starke Stellung – aber für mich einfach zu teuer. Wenn ich wieder falsch liege… dann kauf ich sie in zwei Jahren.





AzTech

Bezüglich Rentabilität sehen wir vergleichsweise gute Eigenkapitalrendite von 20%. Eine gute Brutto und Netto-Marge.

Die Bewertung scheint günstig und die Dividendenrendite hoch. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass der Kurs deutlich gefallen ist.

Der Kursrückgang ist wiederum eine Folge des Umsatzrückgangs. Das US-Geschäft ist eingebrochen und es wird sich zeigen, ob es nur eine temporäre „Delle“ ist, oder ob ein Produzent in den USA die Marktanteile dauerhaft wegnehmen kann…

Letztlich ist es die Wette auf die Rückkehr der USA.













Fabrinet

Sensorik für selbstfahrende Autos sind natürlich ein attraktives und zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Die Kennzahlen zur Rentabilität überzeugen mich nicht. Schwaches RoE, schwache Brutto-Marge. Interessanterweise ist die Netto-Marge gar nicht so schlecht. Beim historischen Umsatzwachstum liegt Fabrinet auf dem zweiten Platz. Auch bei den Anlystenerwartungen zum Umsatzwachstum ist Fabrinet vorn dabei.

Diese Umsatzphantasien haben sich bereits in einer sehr guten Kursperformance niedergeschlagen, 371 % in 5 Jahren. Das P/E liegt bei 30, das ist für einen Wachstumswert noch nicht völlig abgehoben. Aber für mich ist es noch keine erste Wahl.





Fositek

Auch hier klingt das Geschäftsmodell interessant. Ich habe aber keine Information zu den Kunden der Firma gefunden. Es gab nur die Aussage, dass es „well-known“ brands im PC und mobile Bereich sind.

Bei der Rentabilität liegt die Eigenkapitalrendite im guten Bereich, die Margen im „oberen Mittelfeld“

Beim historischen Umsatzwachstum liegt Fositek ganz vorn und bei den Analystenerwartungen weit vor allen anderen Mitbewerbern. Die hohen Erwartungen sind im Kurs aber bereits eingepreist, somit sehe ich hier keine großen Chancen





Hon Hai Precision

Als grösster Auftragsfertiger hat Hon Hai bzw. Foxconn eine starke Stellung. Das ist allerdings im Preis bereits inbegriffen. Wo wäre dann noch die Wachstumsphantasie?

Schaut man auf die Rentabilität, sehen wir eine unterdurchschnittliche Eigenkapitalrendite, eine Brutto-Marge von 6% und eine Netto-Marge von 2%. Das ist kein Technologie-konzern, sondern eine Werkbank.





Hosiden

Das Geschäftsmodell ist bodenständiger, weniger Phantasie. Zur Rentabilität sehen wir eine eher schwache Eigenkapitalrendite und schwache Margen. Die historische Umsatzentwicklung hat sich kaum bewegt. Aber die Analysten erwarten eine deutliche Steigerung der Umsätze. Aus diesem Grund zeigt der AE24/PESQ Indikator eine deutliche Unterbewertung. Wollen wir hoffen, dass die Analysten recht behalten.





Kaga Electronics

Das Geschäftsprofil zeigt einen Elektronik-Handelkonzern, der sich über eine Spezialisierung für Elektronik-Design zu einem Gemischtwaren-Laden weiterentwickeln möchte. Traditionell sind die großen japanischen Handelskonzerne ja alle Gemischtwarenläden, aber ich bin ein bisschen unsicher wie gut sie in dem Anime Markt Fuß fassen koennen und ob das nicht nicht die Marge verschlechtert.

Bezgl Rentabilität sehen wir jedoch, dass RoE seit 2023 nachgegeben hat. Die Brutto-Marge (12%), sowie die Netto-Marge (3%) sind stabil – auf einem sehr niedrigen Niveau.

Die Bewertung erscheint mit einem P/E von 7 optisch günstig. Die Analysten sehen bis 2028 kein signifikantes Umsatzwachstum. Wenn man die Wachstumserwartungen in die Bewertungen mit einbezieht, bleibt die Aktie günstig.

So richtig spontan kann ich dafür jedoch nicht zu einem Kauf begeistern.





Jabil

Mit +482% hat Jabil eine tolle Performance in letzten 5 Jahren hingelegt. Wenn ich mir aber die Fundamental-Daten anschaue, sehe ich eine RoE von 60. Das geht nur mit Fremdkapitalhebel. Schaut man auf die kurzfristige Finanzierung sehen wir ein Current Ratio von 1.1 und eine D/E von 207. Das ist aggressiv finanziert und bringt ein Risiko bei Änderungen der wirtschaftlichen „Wetterlage“.

Ich denke, das ist nichts für mich





Lotes

Bezüglich Rentabilität sehen wir eine gute Eigenkapitalrendite von 27%, bei der Brutto-Marge liegen sie mit 52% und auch bei der Netto-Marge mit 31% ganz vorn.

In der Bewertung ist Lotes mit einem P/E von 22 nicht mehr günstig, aber noch nicht abgehoben. Die Bewertung P/E ist vergleichsweise günstig im Vergleich zum taiwanesischen Markt ( 20x) und zum Sector Electronikkomponenten

Die Analysten erwarten ein 43% Umsatzwachstum in 2027 gegenüber 2024. Damit ergibt sich ein AE24/PESQ von 0.25. Ich würde damit sagen, die Aktie ist unterbewertet.

Lotes zeigt sehr gute Profitabilität bei moderater Bewertung.

Ich denke, Lotes kommt auf den Einkaufszettel…









TE Connectivity

Ein direkter Mitbewerber von Amphenol, schauen wir auf die Rentabilität, sehen wir eine RoE von 26 – obere Mittelklasse und nahezu identisch zu Amphenol. Eine Brutto Marge von 34% - im guten Bereich und seit 10 Jahren identisch zu Amphenol. Die Verschuldung ist ein bisschen geringer als Amphenol. In der Bewertung ist TE Connectivity deutlich günstiger als Amphenol. Der Kurs hat sich auch weit weniger stark bewegt als Amphenol. Liegt hier vielleicht eine Chance?













Was wäre Euer Favourit?