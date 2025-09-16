Commerzbank Aktie fällt um -3,48 % - 16.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -3,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,30 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +111,05 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,60 % 1 Monat -11,04 % 3 Monate +18,30 % 1 Jahr +109,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die durch die Verkaufsabsichten von UniCredit unter Druck stehen könnte. Nutzer befürchten, dass die Übernahmepläne den Kurs in eine Seitwärtsbewegung zwischen 31,80 und 32,90 Euro zwingen. Zudem wird die allgemeine Marktstimmung als schwach beschrieben, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,00 Mrd. wert.

Am Vortag der Zinsentscheidung in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die Bremse getreten. Der Dax sackte am Dienstag um 1,77 Prozent auf 23.329,24 Punkte ab und fiel damit auf ein Tief seit Ende Juni. Der Leitindex sei …

An den globalen Aktienmärkten dominieren heute rote Zahlen, während die deutschen Indizes besonders unter Druck stehen. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten einzelner Indizes.

Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im DAX.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.