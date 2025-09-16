Besonders beachtet!
Commerzbank Aktie fällt um -3,48 % - 16.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die Commerzbank Aktie bisher Verluste von -3,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.
Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -3,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,30 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +111,05 %.
Commerzbank Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,60 %
|1 Monat
|-11,04 %
|3 Monate
|+18,30 %
|1 Jahr
|+109,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die durch die Verkaufsabsichten von UniCredit unter Druck stehen könnte. Nutzer befürchten, dass die Übernahmepläne den Kurs in eine Seitwärtsbewegung zwischen 31,80 und 32,90 Euro zwingen. Zudem wird die allgemeine Marktstimmung als schwach beschrieben, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
Zur Commerzbank Diskussion
Informationen zur Commerzbank Aktie
Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,00 Mrd. wert.
Commerzbank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.