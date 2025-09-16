Medien fordern Rücknahme der US-Pläne für Journalisten-Visa

BERLIN (dpa-AFX) - Zahlreiche deutsche und internationale Medien fordern die Rücknahme der US-Pläne zur Einschränkung von Visa ausländischer Journalistinnen und Journalisten. Das sogenannte I-Visum habe jahrzehntelang gewährleistet, dass internationale Journalisten mit Sorgfalt über aktuelle Themen in den Vereinigten Staaten berichten können, heißt es in einem offenen Brief an die US-Regierung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bislang dürfen Medienschaffende mit dem Visum bis zu fünf Jahre lang in den USA bleiben.

Unter den mehr als 100 großen Medienhäusern sind in dem Schreiben ARD, ZDF, die "Süddeutsche Zeitung", der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und das Deutschlandradio als Unterzeichner aufgeführt. Sie argumentieren, dass Journalisten aufgrund ihrer mehrjährigen Bleiberechte überhaupt erst ihr Wissen vertiefen und Netzwerke knüpfen könnten - "die allesamt nötig seien, um die USA einem weltweiten Publikum zu erklären".