    Medien fordern Rücknahme der US-Pläne für Journalisten-Visa

    Für Sie zusammengefasst
    • Medien fordern Rücknahme der US-Visareform für Journalisten.
    • I-Visum sichert langfristige Berichterstattung in den USA.
    • Unsicherheit könnte Qualität der Berichterstattung gefährden.

    BERLIN (dpa-AFX) - Zahlreiche deutsche und internationale Medien fordern die Rücknahme der US-Pläne zur Einschränkung von Visa ausländischer Journalistinnen und Journalisten. Das sogenannte I-Visum habe jahrzehntelang gewährleistet, dass internationale Journalisten mit Sorgfalt über aktuelle Themen in den Vereinigten Staaten berichten können, heißt es in einem offenen Brief an die US-Regierung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bislang dürfen Medienschaffende mit dem Visum bis zu fünf Jahre lang in den USA bleiben.

    Unter den mehr als 100 großen Medienhäusern sind in dem Schreiben ARD, ZDF, die "Süddeutsche Zeitung", der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und das Deutschlandradio als Unterzeichner aufgeführt. Sie argumentieren, dass Journalisten aufgrund ihrer mehrjährigen Bleiberechte überhaupt erst ihr Wissen vertiefen und Netzwerke knüpfen könnten - "die allesamt nötig seien, um die USA einem weltweiten Publikum zu erklären".

    In einer gemeinsamen Pressemitteilung mehrerer deutscher Sender, wandten sich diese konkret an die Bundesregierung mit dem Appell, "sich auf diplomatischem Wege bei der US-Administration gegen die geplante US-Visareform für ausländische Journalistinnen und Journalisten auszusprechen."

    USA wollen Gültigkeit von Journalistenvisum drastisch verkürzen

    Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte jüngst angekündigt, dass Journalisten-Visa künftig nur noch für eine Dauer von 240 Tage ausgestellt werden könnten. Derzeit können sich ausländische Journalisten in den USA mit einem sogenannten I-Visum für bis zu fünf Jahre akkreditieren.

    Die Neuregelung schüre Unsicherheit bei Korrespondenten und ihren Familien, heißt es in dem internationalen Schreiben weiter. Quantität und Qualität der Berichterstattung könnten künftig leiden. Es gebe das Risiko, dass die Welt schlechter über Ereignisse in den USA informiert werde. Daraus könne sich ein Vakuum ergeben, das rivalisierende Nationen ausnutzen könnten, um ihre eigenen Narrative über die USA zu verbreiten./cab/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
