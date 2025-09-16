Deutsche Bank Aktie heute im Minus (30,85€) - 16.09.2025

Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 30,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,17 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,01 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Bank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +33,68 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +5,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Bank auf +92,61 %.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,35 % 1 Monat +1,65 % 3 Monate +33,68 % 1 Jahr +117,61 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Deutsche Bank Aktie, die kurzfristig auf 33-34 Euro steigen könnte. Die hohe Kostenquote im Vergleich zu Wettbewerbern wird als kritisch angesehen, während die bevorstehende Rückkehr in den EuroStoxx 50 als potenzieller Kurstreiber betrachtet wird. Die Teilnehmer sind optimistisch, dass die Bank sich weiter positiv entwickeln kann, trotz aktueller Marktschwankungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,17 Mrd. wert.

Am Vortag der Zinsentscheidung in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die Bremse getreten. Der Dax sackte am Dienstag um 1,77 Prozent auf 23.329,24 Punkte ab und fiel damit auf ein Tief seit Ende Juni.

An den globalen Aktienmärkten dominieren heute rote Zahlen, während die deutschen Indizes besonders unter Druck stehen.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Bekanntgabe eines Aktienrückkaufs gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.