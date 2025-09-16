Averna und Datwyler setzen neue Maßstäbe für die Qualität von Kaffeetassen mit Hochgeschwindigkeitsinspektion

MONTREAL, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Averna, ein weltweit führender Anbieter von Prüf- und Qualitätslösungen, hat sich mit Datwyler, einem führenden Hersteller von Aluminiumverpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zusammengetan, um ein leistungsstarkes neues Inspektions- und Stapelsystem zu entwickeln, das die Produktion von Einportions-Kaffeekapseln revolutioniert. Das Ergebnis: Schnellere Produktion, weniger Fehler und intelligentere Fertigung – alles in einem kompakten, leistungsstarken Paket.

Als Reaktion auf die schnell steigende Nachfrage nach Einzelportions-Kaffeepads stand Datwyler vor der Herausforderung, die Produktion zu steigern, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Ihre Aluminium-Kaffeebecher müssen strenge Normen für Sicherheit, Haltbarkeit und Aussehen erfüllen. Selbst kleine Mängel – wie kleine Löcher, Dellen oder Materialüberlappungen – können die Kaffeequalität und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen. Die Zusammenarbeit mit Averna hat zu einem kompakten, automatisierten System geführt, das sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren lässt und eine beispiellose Geschwindigkeit und Präzision bietet.

„Wir brauchten eine Lösung, die mit unserer Produktionsgeschwindigkeit Schritt halten und gleichzeitig kaum sichtbare Fehler erkennen kann", sagte Sandro Exer, Projektmanager Investmanagement bei Datwyler. „Averna hat ein System geliefert, das schnell und präzise ist und sich perfekt in unsere bestehende Produktlinie einfügt. Das ist ein großer Schritt nach vorn, um den Ertrag und die Konsistenz zu verbessern.

Das System von Averna wird direkt nach der 12-fachen Aluminiumbecherpresse von Datwyler installiert. Mithilfe fortschrittlicher Kameras, Beleuchtung und Bildverarbeitungsalgorithmen bewertet das System jede Tasse in Echtzeit mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 Metern pro Sekunde. Dies erwies sich als Herausforderung, denn es musste mit 100-prozentiger Genauigkeit zwischen harmlosen Dehnungsstreifen und tatsächlichen Defekten unterschieden werden.

Jede Kontrollstation verarbeitet 1.800 Becher pro Minute. Mit fünf parallel laufenden Systemen prüft und sortiert Datwyler nun 9.000 Becher pro Minute. Defekte Becher werden automatisch zum Recycling umgeleitet, wodurch Abfall reduziert und die Nachhaltigkeit verbessert wird.