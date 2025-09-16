Palantir - Aktie im Rampenlicht - 16.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Palantir Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,54 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,46 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +9,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir +96,36 % gewonnen.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,22 % 1 Monat -4,29 % 3 Monate +20,46 % 1 Jahr +345,57 %

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 326,08 Mrd. wert.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.