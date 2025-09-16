NVIDIA Aktie fällt auf 147,38€ - 16.09.2025

Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,42 % auf 147,38€ gefallen. Das sind -3,66 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,03 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +5,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,52 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,21 % 1 Monat -2,23 % 3 Monate +22,03 % 1 Jahr +40,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Quartalszahlen und die allgemeine Marktstimmung. Einige Nutzer erwarten einen Anstieg des Kurses, während andere Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung und der zunehmenden Konkurrenz äußern. Technische Aspekte und der regulatorische Druck aus China werden ebenfalls thematisiert, was zu Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung der Aktie führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Bil. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Fal.Con 2025, Las Vegas – CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) and NVIDIA (NASDAQ: NVDA) today announced the integration of Charlotte AI AgentWorks with NVIDIA Nemotron, a family of the most open AI models. The expanded collaboration also extends the Falcon …

Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.