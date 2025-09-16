Besonders beachtet!
NVIDIA Aktie fällt auf 147,38€ - 16.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.
NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025
Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,42 % auf 147,38€ gefallen. Das sind -3,66 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,03 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +5,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,52 % gewonnen.
NVIDIA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,21 %
|1 Monat
|-2,23 %
|3 Monate
|+22,03 %
|1 Jahr
|+40,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Quartalszahlen und die allgemeine Marktstimmung. Einige Nutzer erwarten einen Anstieg des Kurses, während andere Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung und der zunehmenden Konkurrenz äußern. Technische Aspekte und der regulatorische Druck aus China werden ebenfalls thematisiert, was zu Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung der Aktie führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Bil. wert.
Börsen Update USA - 16.09. - Dow Jones schwach -0,27 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
CrowdStrike Teams with NVIDIA to Build, Power, and Secure the Agentic Ecosystem
Fal.Con 2025, Las Vegas – CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) and NVIDIA (NASDAQ: NVDA) today announced the integration of Charlotte AI AgentWorks with NVIDIA Nemotron, a family of the most open AI models. The expanded collaboration also extends the Falcon …
Analysten sehen NVIDIA als Schlüsselfirma des KI‑Booster – Verdopplung bis 2028? Trotz durchwachsener Prognose, Analysten setzen auf NVIDIA und erwarten neues Kursfeuerwerk
NVIDIA Aktie jetzt kaufen?
Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.