Besonders beachtet!
Metavista3D Aktie heute im Minus - 16.09.2025
Am 16.09.2025 ist die Metavista3D Aktie, bisher, um -2,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Metavista3D Aktie.
Metavista3D Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die Metavista3D Aktie. Sie fällt um -2,29 % auf 1,2800€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Metavista3D in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +44,44 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die Metavista3D Aktie damit um -2,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,47 %.
Metavista3D Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,99 %
|1 Monat
|-14,47 %
|3 Monate
|+44,44 %
Informationen zur Metavista3D Aktie
Es gibt 114 Mio. Metavista3D Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,67 Mio. wert.
Metavista3D Aktie jetzt kaufen?
Ob die Metavista3D Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metavista3D Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.