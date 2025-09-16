LambdaTest führt die allgemeine Verfügbarkeit von KaneAI ein, um den Zugang zur AI-nativen Testautomatisierung zu demokratisieren

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- LambdaTest, eine GenAI-native Quality-Engineering-Plattform, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner KI-nativen Test-Authoring-Lösung KaneAI bekannt. Diese Initiative zielt darauf ab, den Zugang zu KI-nativer Testautomatisierung zu demokratisieren: Benutzerinnen und Benutzer weltweit können so den vollen Funktionsumfang von KaneAI nutzen, ohne ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen zu müssen.

Erleben Sie nahtlose Testplanung, -erstellung und -ausführung für Web- und mobile Anwendungen, um die Qualitätssicherung zu beschleunigen und schnellere Release-Zyklen zu ermöglichen.

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von KaneAI, der KI-gesteuerten Testautomatisierungsplattform von LambdaTest, sollen Teams jeder Größe in die Lage versetzt werden, KI in ihren Testprozessen zu nutzen. KaneAI ermöglicht Anwenderinnen und Anwendern die mühelose Planung, Erstellung und Entwicklung von End-to-End-Tests über die Verarbeitung natürlicher Sprache. Er bietet auch die Flexibilität, Tests für Webanwendungen und native Anwendungen auf Android und iOS zu erstellen. Zusätzlich erhalten die Teams 300 Minuten Zugang zu HyperExecute, eine hochleistungsfähige Ausführungs- und Orchestrierungsplattform von LambdaTest, mit der sie das volle Potenzial von KI-nativen Tests für eine schnellere und effizientere Testausführung nutzen können.

Der Plan wurde für eine konzentrierte und effiziente Testerfahrung entwickelt und unterstützt derzeit Selenium mit Python für Web-Tests und Appium mit Python für mobile Tests als Output für jeden erstellten Test. Der Zugang zu mobilen Geräten wird auf einen ausgewählten Pool begrenzt, mit einer Beschränkung auf zwei Versionen pro Testfall und die parallele Testausführung auf zwei Geräten gleichzeitig.

„Bei LambdaTest haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das Quality Engineering zu demokratisieren und die Macht der KI in die Hände aller Beteiligten zu legen", sagt Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest. „Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von KaneAI kann jede Person über Prompts in natürlicher Sprache End-to-End-Tests erstellen. Teams auf der ganzen Welt können nun mit mehr Intelligenz und Eigenständigkeit die Qualität ihrer Arbeit steigern. Dies ist ein wichtiger Schritt, um technische Barrieren zu überwinden, die mit Lernkurven rund um das Automatisierungstesten einhergehen, und eine intelligente Testentwicklung zu gewährleisten, die den Anforderungen des neuen Zeitalters des KI-gesteuerten Softwarelebenszyklus gerecht wird."

Das Onboarding wurde optimiert, um Benutzerinnen und Benutzer schnell von der Testplanung zur Erstellung und Ausführung zu führen. Die Anwendung ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bietet Integrationen mit Tools wie Jira zur nahtlosen Fehlerverfolgung. Kontextabhängige Onboarding-Flows helfen Benutzerinnen und Benutzern, die Funktionen im Laufe der Nutzung zu entdecken, damit sie den Wert des kostenlosen Testangebots maximieren können.

Um loszulegen, besuchen Sie KaneAI by LambdaTest.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-gestützte Quality-Engineering-Plattform, die Teams in die Lage versetzt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Die Lösung ist skalierbar und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle gängigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI integrieren die Leistungsfähigkeit von KI und Cloud in Ihren Software-Test-Workflow und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest Agents beschleunigen Ihre Tests während des gesamten SDLC, von der Testplanung und -erstellung bis hin zur Automatisierung, Infrastruktur, Ausführung, RCA und Berichterstattung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

