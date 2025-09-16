Ein globaler Dialog, eine gemeinschaftliche Reise

MÜNCHEN, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Herr Feng Xingya, der Vorsitzende und Präsident der GAC Group, war auf der IAA Mobility 2025! Auf der IAA Mobility kann sich das Publikum nicht nur von der dynamischen Vitalität der Automobilindustrie überzeugen, sondern auch von der kollektiven Leidenschaft der globalen Gemeinschaft, die Zukunft zu gestalten. Im Rückblick auf ihre Teilnahme an der IAA Mobility 2025 zeigte die Delegation der GAC eine professionelle und inspirierende Erfahrung. Unter der Leitung von Herrn Feng freut sich die GAC Group auf die Zusammenarbeit mit den Partnern, darunter wichtige Lieferanten und Branchenkollegen. Diese Treffen boten eine unschätzbare Plattform für produktive Dialoge über einen gemeinsamen Fahrplan, der sich auf die Beschleunigung der Entwicklung der Automobilindustrie konzentriert. Durch die Teilnahme an einer der weltweit wichtigsten Automobilmessen - der IAA Mobility - möchte GAC ein besseres Mobilitätserlebnis für Nutzer weltweit schaffen. Folgen wir dem Beispiel von Herrn Feng und erkunden wir die IAA Mobility in München!

