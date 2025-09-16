EmTech China 2025 startet in Jing'an und rückt Shanghai ins globale Rampenlicht der Innovation

EmTech, die Flaggschiff-Konferenzreihe des MIT Technology Review, gehört zu den einflussreichsten globalen Zusammenkünften im Bereich der aufkommenden Technologien. Seit ihrer Premiere in China im Jahr 2018 hat sich die EmTech China zu einer wichtigen Plattform für den technologischen Austausch im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt. Frühere Ausgaben wurden auch in wichtigen Innovationszentren wie Boston, London, Paris, Hongkong, Singapur und Neu-Delhi veranstaltet.

SHANGHAI, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Veranstaltung EmTech China 2025 wurde am 12. September im Shanghaier Shibei Hi-Tech Park im Bezirk Jing'an eröffnet. Der Gipfel brachte Dutzende der weltweit führenden Wissenschaftler, Innovatoren und Branchenführer zusammen, um die Zukunft der Technologie und der globalen Zusammenarbeit zu erkunden. Zwei Tage lang beteiligten sich die Teilnehmer an Grundsatzreferaten, Podiumsdiskussionen und der jährlichen Vorstellung der Liste der 50 intelligentesten Unternehmen in China (TR50).

Zwei Tage lang beschäftigten sich die Teilnehmer mit sechs Kernthemen:

- Globale Zusammenarbeit in einer sich wandelnden Welt

- Vom Labor zum Markt: Der Weg der aufkommenden Technologien

- Der Match Point der KI-Explosion

- Code in die physische Welt bringen

- Bausteine für eine nachhaltige Zukunft

- Die nächste Welle der aufkommenden Technologien

Zu den Hauptrednern gehörten Nobelpreisträger Andre Geim, die CAS-Akademiker Tan Weihong und Zhu Meifang sowie John A. Rogers, Mitglied aller fünf nationalen Akademien der USA. Sie stellten Forschungsarbeiten zu 2D-Materialien, molekularer Medizin, Fasermaterialien und Bioelektronik vor und verdeutlichten damit einen zentralen Trend: Grundlegende wissenschaftliche Durchbrüche beschleunigen die industriellen Anwendungen in einem noch nie dagewesenen Tempo.

Die Veranstaltung endete erfolgreich und hinterließ eine eindrucksvolle Botschaft: Der wahre Wert der Technologie liegt in ihren greifbaren Beiträgen für die Industrie und in ihrer Fähigkeit, gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Der Gipfel fand im Shibei Hi-Tech Park im Bezirk Jing'an in Shanghai statt – einem Zentrum, das die Vision „in Jing'an, für Shanghai, China verbinden, die Welt verbinden" verkörpert – und nutzte das integrierte Innovations-Ökosystem und das dynamische industrielle Umfeld des Parks, das einen fruchtbaren Boden für die Umsetzung innovativer Ideen in reale Lösungen und messbare Auswirkungen bietet.

Die erfolgreiche Ansiedlung von EmTech China in Jing'an unterstreicht nicht nur die strategische Position des Bezirks in Chinas Technologielandschaft, sondern signalisiert auch seine proaktive Haltung bei der Anbindung an die führenden Innovationsressourcen der Welt. Mit Blick in die Zukunft wird erwartet, dass die Erkenntnisse der EmTech China 2025 mit der innovativen Dynamik von „Dynamic Jing'an" und dem Shibei Hi-Tech Park zusammenfließen und praktische Lösungen und wertvolle chinesische Perspektiven für die globale Technologielandschaft liefern werden.

