    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 16.09.2025: PVA TePla Aktie im Blickpunkt

    Am 16.09.2025 ist die PVA TePla Aktie, bisher, um -3,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 16.09.2025: PVA TePla Aktie im Blickpunkt
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

    PVA TePla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Mit einer Performance von -3,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PVA TePla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +55,54 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -8,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PVA TePla auf +113,53 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    PVA TePla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,23 %
    1 Monat +19,38 %
    3 Monate +55,54 %
    1 Jahr +129,21 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PVA TePla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der PVA TePla Aktie, die in den letzten Tagen um 10 % gefallen ist. Während einige das von Berenberg angehobene Kursziel von 39 EUR als überzogen betrachten, sehen andere die Korrektur als technische Anpassung nach einem starken Anstieg. Nutzer berichten von persönlichen Gewinnen und Verkäufen, während andere optimistisch bleiben und auf zukünftige Entwicklungen hoffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PVA TePla eingestellt.

    Zur PVA TePla Diskussion

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 581,16 Mio.EUR wert.

    PVA TePla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PVA TePla

    -3,82 %
    -9,63 %
    +17,45 %
    +54,62 %
    +126,97 %
    +75,68 %
    +114,62 %
    +967,70 %
    +107,13 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 16.09.2025: PVA TePla Aktie im Blickpunkt Am 16.09.2025 ist die PVA TePla Aktie, bisher, um -3,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.