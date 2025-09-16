TruMerit führt zwei neue globale Zertifizierungen für Pflegekräfte im Bereich Rehabilitation ein

Philadelphia, PA / ACCESS Newswire / 16. September 2025 / TruMerit, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen, hat heute zwei neue globale Zertifizierungen für Fachkräfte im Gesundheitswesen eingeführt, die sich auf Rehabilitation, Habilitation und rehabilitative Nachsorge spezialisiert haben.

Die Zertifizierungen Certified Global Health Worker-Rehabilitation (CGHW-R) und die Certified Global Health Worker-Rehabilitation Advanced (CGHW-RA) wurden speziell für Pflegekräfte weltweit entwickelt, die ihre angewandten Erfahrungen und Kompetenzen in der Reha-Pflege durch eine Zertifizierungsprüfung anerkennen und verifizieren lassen möchten. Diese Zertifizierungen, zusammen mit der Certified Global Nurse-Rehabilitation (CGN-R), die TruMerit letztes Jahr eingeführt hat, sollen die Dienstleistungen für mehr als zwei Milliarden Personen weltweit, die diese Versorgungsleistungen benötigen, fördern und verbessern.

Die CGHW-RA-Zertifizierung wurde für Personen mit Abschluss oder Diplom in einem Fachbereich der Rehabilitation entwickelt. Dazu gehören Ärzte, Pädagogen und Ausbilder mit Spezialisierungen in Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder anderen rehabilitationsbezogenen Fachgebieten.

Die CGHW-R-Zertifizierung wurde für Personen entwickelt, die über Erfahrung im Bereich der Rehabilitationsmedizin verfügen, jedoch keine postsekundäre Ausbildung in einem Rehabilitationsfachgebiet absolviert haben. Dazu gehören Techniker, Hilfspersonal, Pflegehelfer und häusliche oder ambulante Pflegekräfte, die in den Bereichen Rehabilitation, Habilitation und rehabilitative Nachsorge tätig sind.

Zusätzlich zu den Anforderungen an Ausbildung und Abschluss müssen Bewerber für diese Zertifizierung mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in Rehabilitation, Habilitation oder rehabilitativer Nachsorge in den letzten fünf Jahren besitzen. Nach Überprüfung ihrer Qualifikationen durch TruMerit müssen sie eine beaufsichtigte Prüfung bestehen, die in mehr als 1.000 Testzentren weltweit angeboten wird.

Im Jahr 2019 machte CARF International, eine gemeinnützige Organisation, die weltweit Anbieter von Rehabilitationsleistungen akkreditiert, TruMerit (damals als CGFNS International tätig) auf den wachsenden Bedarf an einer Validierung der praktischen Kompetenz von Fachkräften im Bereich der Rehabilitationsmedizin und einer Anhebung der Standards im gesamten Versorgungskontinuum aufmerksam. TruMerit und Rehabilitationsexperten aus aller Welt haben damit begonnen, prüfungsbasierte globale Zertifizierungen für medizinisches Fachpersonal zu entwickeln, das in den Bereichen Rehabilitation, Habilitation und rehabilitative Nachsorge tätig ist. An diesem Prozess waren mehr als 200 Fachexperten aus 45 Ländern aller Weltregionen und Einkommensklassen beteiligt.