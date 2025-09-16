ICMM-CEO Rohitesh Dhawan besucht Hindustan Zinc und lobt dessen Innovation und ESG-Führerschaft

Herr Dhawan wurde bei seinem Besuch von Arun Misra, CEO von Hindustan Zinc, und dem Führungsteam des Unternehmens begleitet. Während seines Besuchs besichtigte Herr Dhawan die Mine Sindesar Khurd, die viertgrößte Silbermine der Welt, und überzeugte sich aus erster Hand von den Weltklassebetrieben von Hindustan Zinc, die auf technologischer Innovation, Umweltverantwortung und ESG-Führerschaft basieren. Im Mittelpunkt der Gespräche standen auch die Stärkung der globalen Zusammenarbeit, der Austausch bewährter Verfahren und die Förderung eines verantwortungsvollen Bergbaus in ganz Südasien.

UDAIPUR, Indien, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Hindustan Zinc Limited, Indiens einziger und weltweit größter integrierter Zinkproduzent, war stolzer Gastgeber von Rohitesh Dhawan, Präsident und CEO des International Council on Mining and Metals (ICMM), in seiner Vorzeigemine Sindesar Khurd (SKM) in Rajasthan. Der Besuch findet kurz nach der Aufnahme von Hindustan Zinc als erstes indisches Unternehmen in das ICMM statt, was einen Meilenstein sowohl für das Unternehmen als auch für den indischen Bergbausektor darstellt.

Rohitesh Dhawan, Präsident und CEO des ICMM, kommentierte: „Es war ein echtes Privileg, den Betrieb von Hindustan Zinc in Rajasthan zu besuchen und aus erster Hand die Integration von Spitzentechnologie und ESG-Führung zu sehen. Der Weg in eine grünere Zukunft führt über Indien, dessen Metalle und Mineralien eine wesentliche Rolle bei der Ermöglichung der globalen Energiewende spielen. Das große Engagement für Nachhaltigkeit und für ökologische und soziale Verantwortung hier vor Ort zu erleben, war wirklich inspirierend. Es bestätigt, dass hier in der Sindesar Khurd Mine verantwortungsvoller Bergbau von Weltklasse betrieben wird. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was möglich ist, wenn wir mit Prinzipien arbeiten".

Hindustan Zinc treibt seine Agenda für Nachhaltigkeit 2.0 konsequent voran und orientiert sich dabei an wissenschaftlich fundierten Zielen und dem festen Willen, bis 2050 oder früher eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen im Rahmen des Corporate Sustainability Assessment von S&P Global zum zweiten Mal in Folge als das nachhaltigste Metall- und Bergbauunternehmen der Welt ausgezeichnet. Im GJ 25 hat Hindustan Zinc seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 2020 um 15 % gesenkt, und das bei einer stetigen Produktionssteigerung. Diese Errungenschaften spiegeln den ausgewogenen Ansatz des Unternehmens für nachhaltiges Wachstum wider, bei dem Umweltverantwortung, technologische Innovation und langfristige Wertschöpfung für alle Beteiligten im Vordergrund stehen.

