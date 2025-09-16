Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 1
Performance 1M: +13,85 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 2
Performance 1M: +3,46 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 3
Performance 1M: -1,88 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 4
Performance 1M: -2,70 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 5
Performance 1M: -0,40 %
