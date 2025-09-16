Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -6,58 %
Platz 1
Performance 1M: +61,31 %
Copart
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 2
Performance 1M: +0,56 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 3
Performance 1M: +8,44 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 4
Performance 1M: +2,06 %
American Electric Power
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 5
Performance 1M: -2,63 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 6
Performance 1M: -1,47 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 7
Performance 1M: +3,41 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 8
Performance 1M: +2,98 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 9
Performance 1M: -1,88 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 10
Performance 1M: -6,44 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 11
Performance 1M: -5,08 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 12
Performance 1M: +1,35 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 13
Performance 1M: -2,85 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 14
Performance 1M: -5,52 %
Exelon
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 15
Performance 1M: -3,22 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 16
Performance 1M: +18,88 %
Xcel Energy
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 17
Performance 1M: +0,94 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 18
Performance 1M: +1,72 %
