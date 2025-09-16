Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
APA Corporation
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 1
Performance 1M: +10,44 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 2
Performance 1M: +61,31 %
Emerson Electric
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 3
Performance 1M: +2,74 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 4
Performance 1M: +3,44 %
Moderna
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 5
Performance 1M: -15,79 %
Prudential Financial
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 6
Performance 1M: -1,06 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 7
Performance 1M: +1,56 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 8
Performance 1M: +1,44 %
Principal Financial Group
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 9
Performance 1M: +6,42 %
Copart
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 10
Performance 1M: +0,56 %
The Hershey
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 11
Performance 1M: +3,43 %
Synchrony Financial
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 12
Performance 1M: +5,53 %
Bunge Global
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 13
Performance 1M: -1,90 %
Eversource Energy
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 14
Performance 1M: -0,45 %
Arch Capital Group
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 15
Performance 1M: -2,61 %
Nisource
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 16
Performance 1M: -3,63 %
Arista Networks
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 17
Performance 1M: +5,88 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 18
Performance 1M: +8,44 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 19
Performance 1M: -1,71 %
Paycom Software
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 20
Performance 1M: -0,19 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 21
Performance 1M: -1,06 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 22
Performance 1M: +4,86 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 23
Performance 1M: +1,70 %
Entergy
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 24
Performance 1M: +0,66 %
Quanta Services
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 25
Performance 1M: +0,74 %
Centene
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 26
Performance 1M: +14,42 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 27
Performance 1M: +1,27 %
Devon Energy
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 28
Performance 1M: +0,16 %
Valero Energy
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 29
Performance 1M: +14,46 %
Enphase Energy
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 30
Performance 1M: +7,83 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 31
Performance 1M: -6,44 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 32
Performance 1M: -5,08 %
