    LCM Partners kündigt den ersten Abschluss der Credit Opportunities 5-Strategie in Höhe von 3,8 Mrd. EUR an

    London (ots/PRNewswire) - LCM Partners, einer der führenden privaten
    Kreditmanager in Europa und Mitglied von Brookfields Gruppe strategischer
    Kreditpartner, freut sich, den ersten Abschluss seiner Flaggschiff-Strategie
    Credit Opportunities 5 ("COPS 5") bekannt zu geben. Mit und Zusagen in Höhe von
    3,8 Milliarden Euro für den gemischten Fonds und die von Einzelanlegern
    verwalteten Konten hat LCM einen wichtigen Schritt in Richtung der geplanten
    Kapitalerhöhung von 6 Milliarden Euro für COPS 5 gemacht.

    Die Credit Opportunities Strategy ("COPS") hat das Vertrauen ihrer Anleger
    bewahrt, wobei die überwältigende Unterstützung auch in den folgenden Jahrgängen
    erhalten blieb - diese Kontinuität unterstreicht die Beständigkeit der Strategie
    über Marktzyklen hinweg. Brookfield hat weitere 600 Millionen Euro für die
    COPS-Strategie zugesagt, so dass sich das Gesamtengagement von Brookfield für
    COPS auf 1,2 Milliarden Euro beläuft.

    LCM genießt weiterhin die Unterstützung vieler der weltweit führenden
    institutionellen Investoren, darunter öffentliche und private Pensionsfonds,
    Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds und Stiftungen in Europa, Nordamerika
    und Asien.

    Paul Burdell, CEO von LCM Partners, kommentierte:

    "Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein für COPS 5 mit der
    anhaltenden Unterstützung bestehender und neuer Investoren erreicht zu haben,
    die unsere erstklassige Investorenbasis bilden. Das Vertrauen und die Loyalität
    unserer Kunden sowie das verstärkte Engagement von Brookfield sind ein Beweis
    für die Widerstandsfähigkeit und den Erfolg unserer Strategie. Da sich die
    Banken weiter zurückziehen und die Regulierung den Verkauf von Krediten weiter
    vorantreibt, sind wir der Meinung, dass die Möglichkeiten für granulare
    Verbraucher- und KMU-Kredite in ganz Europa so attraktiv sind wie eh und je."

    Craig Noble, CEO von Brookfield Credit, sagte: "LCMs erfolgreicher erster
    Abschluss für COPS 5 unterstreicht die Stärke ihrer Plattform für die Vergabe
    privater Kredite und ihre guten Beziehungen zu globalen Investoren. Wir haben
    Vertrauen in das LCM-Team und seine überwiegend vermögensgestützten
    Anlagestrategien."

    LCM Partners mit Sitz in London ist Teil der LC Financial Holdings Group, die
    europaweit mit fast 2.000 Mitarbeitern in 25 Niederlassungen in 11 Ländern
    vertreten ist. Der differenzierte Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf
    den Erwerb von granularen Portfolios von Verbraucher- und KMU-Krediten in ganz
    Europa. Die Gruppe verwaltet ein Kreditvolumen von über 120 Milliarden Euro und
    arbeitet seit 2018 in strategischer Partnerschaft mit Brookfield.

    Über LCM Partners LCM Partners ist seit 2018 Teil von Brookfield Credit. Das
