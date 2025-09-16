LCM Partners kündigt den ersten Abschluss der Credit Opportunities 5-Strategie in Höhe von 3,8 Mrd. EUR an

London (ots/PRNewswire) - LCM Partners, einer der führenden privaten

Kreditmanager in Europa und Mitglied von Brookfields Gruppe strategischer

Kreditpartner, freut sich, den ersten Abschluss seiner Flaggschiff-Strategie

Credit Opportunities 5 ("COPS 5") bekannt zu geben. Mit und Zusagen in Höhe von

3,8 Milliarden Euro für den gemischten Fonds und die von Einzelanlegern

verwalteten Konten hat LCM einen wichtigen Schritt in Richtung der geplanten

Kapitalerhöhung von 6 Milliarden Euro für COPS 5 gemacht.



Die Credit Opportunities Strategy ("COPS") hat das Vertrauen ihrer Anleger

bewahrt, wobei die überwältigende Unterstützung auch in den folgenden Jahrgängen

erhalten blieb - diese Kontinuität unterstreicht die Beständigkeit der Strategie

über Marktzyklen hinweg. Brookfield hat weitere 600 Millionen Euro für die

COPS-Strategie zugesagt, so dass sich das Gesamtengagement von Brookfield für

COPS auf 1,2 Milliarden Euro beläuft.







institutionellen Investoren, darunter öffentliche und private Pensionsfonds,

Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds und Stiftungen in Europa, Nordamerika

und Asien.



Paul Burdell, CEO von LCM Partners, kommentierte:



"Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein für COPS 5 mit der

anhaltenden Unterstützung bestehender und neuer Investoren erreicht zu haben,

die unsere erstklassige Investorenbasis bilden. Das Vertrauen und die Loyalität

unserer Kunden sowie das verstärkte Engagement von Brookfield sind ein Beweis

für die Widerstandsfähigkeit und den Erfolg unserer Strategie. Da sich die

Banken weiter zurückziehen und die Regulierung den Verkauf von Krediten weiter

vorantreibt, sind wir der Meinung, dass die Möglichkeiten für granulare

Verbraucher- und KMU-Kredite in ganz Europa so attraktiv sind wie eh und je."



Craig Noble, CEO von Brookfield Credit, sagte: "LCMs erfolgreicher erster

Abschluss für COPS 5 unterstreicht die Stärke ihrer Plattform für die Vergabe

privater Kredite und ihre guten Beziehungen zu globalen Investoren. Wir haben

Vertrauen in das LCM-Team und seine überwiegend vermögensgestützten

Anlagestrategien."



LCM Partners mit Sitz in London ist Teil der LC Financial Holdings Group, die

europaweit mit fast 2.000 Mitarbeitern in 25 Niederlassungen in 11 Ländern

vertreten ist. Der differenzierte Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf

den Erwerb von granularen Portfolios von Verbraucher- und KMU-Krediten in ganz

Europa. Die Gruppe verwaltet ein Kreditvolumen von über 120 Milliarden Euro und

arbeitet seit 2018 in strategischer Partnerschaft mit Brookfield.



Über LCM Partners LCM Partners ist seit 2018 Teil von Brookfield Credit. Das





