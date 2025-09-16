Wolftank-Adisa Holding: Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 enthüllt!
Die Wolftank Group AG überrascht mit einer unerwarteten Gewinnwarnung für 2025, die die Erwartungen der Finanzmärkte erschüttert.
- Wolftank Group AG hat eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, wobei die Prognose für das EBITDA deutlich unter den Markterwartungen liegt.
- Im ersten Halbjahr 2025 sank der Umsatz um 1,9% auf 60,8 Mio. EUR, während das EBITDA von 4,8 Mio. EUR im Vorjahr auf -2,6 Mio. EUR fiel.
- Der Rückgang des Ergebnisses ist auf eine Rückstellung von 2,5 Mio. EUR aufgrund einer Schadensersatzpflicht, geringere Abrufe aus Rahmenverträgen, längeren Stillstand einer Recycling-Anlage und einen veränderten Projektmix zurückzuführen.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Wolftank Group einen Umsatz zwischen 121 Mio. EUR und 123 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen -1,0 Mio. EUR und 0,5 Mio. EUR, was unter den aktuellen Konsensschätzungen liegt.
- Die Wolftank Group ist ein führender Anbieter für Umweltsanierung und Betankungslösungen für erneuerbare Treibstoffe und unterstützt Kunden in über 20 Ländern.
- Die Aktie der Wolftank Group AG wird an mehreren Börsen gehandelt, darunter die Wiener Börse und die Börse München.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wolftank-Adisa Holding ist am 18.09.2025.
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,1500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,93 %
im Plus.
+5,93 %
+2,27 %
-13,46 %
-6,90 %
-32,16 %
-58,65 %
-74,46 %
