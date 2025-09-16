Wolftank-Adisa Holding: Halbjahreszahlen 2025 & Jahresprognose enthüllt!
Die Wolftank Group präsentiert im ersten Halbjahr 2025 stabile Umsätze von EUR 60,8 Mio., während das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien beeindruckend wächst. Herausforderungen und Chancen prägen das Jahr.
- Vorläufiger Umsatz der Wolftank Group im ersten Halbjahr 2025 beträgt EUR 60,8 Mio., stabil im Vergleich zum Vorjahr (EUR 62 Mio.)
- Bereinigtes EBITDA liegt bei EUR -0,1 Mio. (Vorjahr: EUR 4,8 Mio.), beeinflusst durch eine Rückstellung von EUR 2,5 Mio. und Stillstand einer Recycling-Anlage
- Auftragsbestand zum 30.06.2025 beträgt EUR 146,3 Mio.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen EUR 121 Mio. und EUR 123 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio. erwartet
- Umsatzrückgang im Segment Umweltdienstleistungen um 11,9% auf EUR 45,1 Mio., während das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien um 45,4% auf EUR 15,7 Mio. wuchs
- Positives EBITDA im zweiten Halbjahr 2025 wird in der Spanne von EUR 1,6 Mio. bis EUR 3,1 Mio. erwartet, unterstützt durch die Wiederinbetriebnahme der Recycling-Anlage und strikte Kostensenkungsmaßnahmen
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wolftank-Adisa Holding ist am 18.09.2025.
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,1500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,93 %
im Plus.
+5,93 %
+2,27 %
-13,46 %
-6,90 %
-32,16 %
-58,65 %
-74,46 %
