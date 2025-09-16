Verve Group (A) stärkt Europas Markt mit Acardo-Übernahme!
Verve Group übernimmt die Acardo Group AG, um seine Marktposition in Europa zu stärken und von Acardos umfassender Reichweite und Expertise in der Kundenaktivierung zu profitieren.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Verve Group übernimmt die Acardo Group AG, einen führenden Anbieter digitaler Lösungen zur Kundenaktivierung in Deutschland.
- Acardo erreicht 85 Prozent der deutschen Haushalte und ist in über 5.600 Einzelhandelsgeschäften integriert.
- Die Übernahme wird voraussichtlich einen Umsatzbeitrag von rund 15 Millionen Euro und ein EBITDA von etwa 6 Millionen Euro im Jahr 2025 leisten.
- Verve plant, die Verbraucheraktivierungsfunktionen von Acardo in alle Werbekanäle zu integrieren, um messbare Ergebnisse zu erzielen.
- Der Gesamtkaufpreis beträgt 24,5 Millionen Euro, mit einer Barzahlung von 17,2 Millionen Euro bei Abschluss und einer zusätzlichen Zahlung von 7,3 Millionen Euro nach 12 Monaten.
- Die Übernahme soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden und wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Marktposition von Verve in Europa angesehen.
Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1690EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,78 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.671,43PKT (-0,31 %).
