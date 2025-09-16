UBS stuft VINCI auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Flughafenverkehr habe sich weiterhin dynamisch gezeigt, wobei sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr beschleunigt habe, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum im Autobahnverkehr aber sei einmal mehr gedämpft gewesen./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 117,9EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.
