RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Elektronikkonzern habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr bekräftigt, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen rechneten demnach mit einer Verbesserung im Bereich Industrieautomation im zweiten Halbjahr und bekräftigten ihre Zuversicht hinsichtlich der Margenentwicklung des Gesamtkonzerns. In den längerfristigen Kommentaren des Managements seien die umfassenderen Wachstumschancen hervorgehoben worden, darunter ein anhaltendes zweistelliges Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:35 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 229,0EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



