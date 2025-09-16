Verve kauft in Deutschland zu
- Verve Group übernimmt Acardo für 24,5 Millionen Euro.
- Abschluss der Transaktion am 1. Oktober 2025 geplant.
- Acardo erzielt 15 Millionen Euro Umsatz, 6 Mio. Ebitda.
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Verve Group, eine Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, übernimmt die deutsche Acardo für 24,5 Millionen Euro. Die Transaktion soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Stockholm mit. Acardo ist ein digitaler Lösungsanbieter und konzentriert sich unter anderem auf Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe.
Acardo werde voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6 Millionen Euro beitragen. Die Jahresprognose von Verve bleibe unverändert./nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 2,169 auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 434,02 Mio..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +130,52 %/+176,63 % bedeutet.
Da geopolitisch immer noch eher in den Dollar geflüchtet und wir in interessanten Zeiten leben, sollte auch das Währungsrisiko eher wieder in Richtung positiv drehen. Wenn ich auf The Trade Desk schaue, sollten wir hier noch ganz andere Kurse im zweistelligen Bereich sehen. Ein Listing an der NASDAQ wäre der Katalysator.
Ich habe den Dip auch zum Nachkaufen genutzt und bin beim Kaufkurs im Schnitt jetzt bei knapp über 2€ (also aktuell marginal im Plus)
Also spätestens wenn er die 1,80 nach Unterschreiten wieder überschreitet, würde ich die ersehnten 1€ abhaken und hier nachlegen.