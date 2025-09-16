Verve kauft in Deutschland zu

Ich habe den Dip auch zum Nachkaufen genutzt und bin beim Kaufkurs im Schnitt jetzt bei knapp über 2€ (also aktuell marginal im Plus)





Rein fundamental ist die Aktie m.M.n. klar unterbewertet, was jedoch auch die Risiken und Unsicherheiten widerspiegelt. Gerade nach der jüngsten "Überraschung" (die technischen Probleme bei der Unification der verschiedenen Plattformen) ist auch einiges an Unsicherheit eingepreist. Sollten sich die Aussagen, wonach (fast) alle Probleme behoben sind, als wahr erweisen, gibt es hier erhebliches Erholungspotenzial. Ich sehe den fairen Wert dann bei ca. 5€ je Aktie (= 1 Mrd.€ MK) ...





Dennoch muss man hier aber auch klar sagen, dass es sich hier eben auch um ein Hochrisiko-Investment handelt! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif

So macht Verve 95% der Umsätze nur über Mobile-Apps und ist damit de facto auch nur in einem Markt aktiv. Zudem ist auch die regionale Abhängigkeit weiterhin sehr hoch, da das Unternehmen ja 80% seines Umsatzes in Nordamerika erzielt, was damit natürlich auch ein gewisses Währungsrisiko mit sich bringt.





Und natürlich ist auch die hohe Verschuldung des Unternehmens (gross debt / EBITDA - leverage von 3,5) nunmal ein klarer Risikofaktor.

Dieser Punkt hat sich durch die erfolgreiche Refinanzierung (inkl. erheblich gesunkener Zinskosten) und der jüngsten Kapitalerhöhung aber etwas entspannt.





Ja, die Aktie bietet - durchaus auch kurzfristig - ein sehr hohes (Erholungs-)Potenzial. Man sollte aber auch stets klar die Risiken offen benennen!

Sollten sich z.B. die jüngsten "technischen Probleme" doch als hartnäckiger erweisen, als man das berichtet hat, sieht es schnell richtig düster aus! 🙈





Natürlich gehe auch ich persönlich nicht davon aus, sonst wäre ich ja hier nicht selbst investiert! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif

Auch sehe ich Verve durchaus als attraktiven Übernahmekandidaten für die Giganten der Branche, gerade je größer/relevanter sie werden !! 🤔





Ein Invest in die Verve Group bietet eine große Chance ... bei hohem Risiko!