Stamus und SentinelOne erweitern ihre Partnerschaft, um vollständig KI-gestützte Sicherheitsoperationen bereitzustellen

PARIS, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Stamus , ein globaler Innovator von netzwerkbasierten Systemen zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen (NDR), und SentinelOne , der führende Anbieter von KI-basierter Sicherheit, gaben heute die nächste Phase ihrer Partnerschaft bekannt, die sich auf die Bereitstellung umfassender Markteinführungsinitiativen konzentriert, die durch KI-gestützte Erkennung und Reaktion die Probleme der Netzwerksicherheit besser lösen.

Sicherheitsteams kämpfen mit Alarmmüdigkeit, Fehlalarmen und einer immer größer werdenden Angriffsfläche. Da Unternehmen stark in KI-gestützte SIEMs investieren und benutzerdefinierte LLM-Anwendungen für Sicherheitsoperationen entwickeln, ist ein kritischer blinder Fleck entstanden: KI-Systeme sind nur so effektiv wie die Daten, die sie verwenden. Durch die Kombination der hochzuverlässigen Netzwerk-Bedrohungsintelligenz von Stamus mit der KI-nativen Plattform von SentinelOne geht diese Integration auf diese Herausforderungen ein und verschafft Verteidigern volle Angriffstransparenz über das Netzwerk, die Protokolle und die Endpunkte. Clear NDR liefert evidenzbasierte Netzwerk-Bedrohungserkennung und Telemetrie, die KI-Systemen den vollständigen Kontext des Netzwerkverhaltens liefert, der für das Verständnis der gesamten Angriffsgeschichte erforderlich ist. Letztendlich können Sicherheitsteams so die mittlere Reaktionszeit (MTTR) drastisch senken.

„Unternehmen stellen fest, dass ihre umfangreichen KI-Sicherheitsinvestitionen mit unvollständiger Transparenz arbeiten", sagte Eric Leblond, Mitbegründer und CTO von Stamus Networks. „Clear NDR füllt diese kritische Lücke, indem es eine umfassende, sicherheitsorientierte Netzwerkintelligenz bereitstellt, die die KI-Sicherheit mit einem umfassenden netzwerkbasierten Situationsbewusstsein unterstützt. Diese erweiterte Partnerschaft mit SentinelOne verstärkt die bestehenden Investitionen der Kunden in Purple AI und Singularity, indem sie ihre KI mit unserer sicherheitsorientierten Netzwerkintelligenz – nicht nur mit Daten – versorgt, vorverarbeitet, kontextualisiert und für KI optimiert."