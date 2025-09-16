AuditBoard ernennt den ehemaligen ADP-Manager Jim Sperduto zum Leiter des Unternehmenswachstums
Los Angeles (ots/PRNewswire) - Als erfahrene Führungskraft im Bereich SaaS
bringt er über 30 Jahre Fachwissen mit, um das weltweite Umsatzwachstum
voranzutreiben und Kunden innovative Lösungen anzubieten.
ditBoard , die führende KI-gestützte globale Plattform für vernetzte Risiken,
die Audit, Risiko und Compliance transformiert, gab heute die Ernennung von Jim
Sperduto zum Leiter des Unternehmenswachstums bekannt. In dieser Funktion wird
er die Vertriebs- und Partnerteams sowie die Teams für Wiederverkäufer und
alternative Vertriebskanäle von AuditBoard leiten. Diese strategische
Personalentscheidung unterstreicht das anhaltende Engagement von AuditBoard, das
Wachstum zu beschleunigen, die globalen Markteinführungskapazitäten zu erweitern
und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich vernetzter Risiken in einer
Phase der rasanten Expansion auszubauen.
"Wir freuen uns sehr, Jim Sperduto als Leiter des Unternehmenswachstums in
unserem Team willkommen zu heißen", erklärte Raul Villar Jr., Geschäftsführer
von AuditBoard. "Jim ist eine hervorragende Führungskraft mit einer
beeindruckenden Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams in
verschiedenen Märkten und Segmenten. Seine Erfahrung und sein Engagement dafür,
die Bedürfnisse von Kunden und Partnern zu verstehen und zu antizipieren, werden
bei unserer weiteren Expansion und der Bereitstellung außergewöhnlicher Werte
durch innovative, integrierte Lösungen für unsere Kunden weltweit von
unschätzbarem Wert sein."
Sperduto wechselt nach mehr als drei Jahrzehnten bei ADP zu AuditBoard. Er
begann bei ADP als Vertriebsmitarbeiter, hatte verschiedene Führungspositionen
im Vertrieb und in der Vertriebsorganisation in verschiedenen Geschäftsbereichen
inne und war in den letzten vier Jahren als Vorsitzender des Bereichs
Kleinunternehmen, Altersvorsorge und Versicherungsdienstleistungen tätig, wo er
für die Anforderungen von über 900.000 Kunden in den Bereichen
Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Compliance verantwortlich war. Im Laufe
seiner Karriere hat er eine Affinität für Partnerschaften unter Beweis gestellt
und dabei geholfen, Technologie-, Vertriebs- und Servicemodelle zu entwickeln,
um den Erfolg über viele Kanäle hinweg voranzutreiben - insbesondere in
Zusammenarbeit mit der CPA-Community. Vor kurzem hat er, angestoßen durch den
Kundenbedarf nach einer einfach zu bedienenden Komplettlösung, maßgeblich zur
Gründung einer Partnerschaft mit Fiserv beigetragen, in deren Rahmen deren
