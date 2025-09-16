    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    AuditBoard ernennt den ehemaligen ADP-Manager Jim Sperduto zum Leiter des Unternehmenswachstums

    Los Angeles (ots/PRNewswire) - Als erfahrene Führungskraft im Bereich SaaS
    bringt er über 30 Jahre Fachwissen mit, um das weltweite Umsatzwachstum
    voranzutreiben und Kunden innovative Lösungen anzubieten.

    ditBoard , die führende KI-gestützte globale Plattform für vernetzte Risiken,
    die Audit, Risiko und Compliance transformiert, gab heute die Ernennung von Jim
    Sperduto zum Leiter des Unternehmenswachstums bekannt. In dieser Funktion wird
    er die Vertriebs- und Partnerteams sowie die Teams für Wiederverkäufer und
    alternative Vertriebskanäle von AuditBoard leiten. Diese strategische
    Personalentscheidung unterstreicht das anhaltende Engagement von AuditBoard, das
    Wachstum zu beschleunigen, die globalen Markteinführungskapazitäten zu erweitern
    und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich vernetzter Risiken in einer
    Phase der rasanten Expansion auszubauen.

    "Wir freuen uns sehr, Jim Sperduto als Leiter des Unternehmenswachstums in
    unserem Team willkommen zu heißen", erklärte Raul Villar Jr., Geschäftsführer
    von AuditBoard. "Jim ist eine hervorragende Führungskraft mit einer
    beeindruckenden Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams in
    verschiedenen Märkten und Segmenten. Seine Erfahrung und sein Engagement dafür,
    die Bedürfnisse von Kunden und Partnern zu verstehen und zu antizipieren, werden
    bei unserer weiteren Expansion und der Bereitstellung außergewöhnlicher Werte
    durch innovative, integrierte Lösungen für unsere Kunden weltweit von
    unschätzbarem Wert sein."

    Sperduto wechselt nach mehr als drei Jahrzehnten bei ADP zu AuditBoard. Er
    begann bei ADP als Vertriebsmitarbeiter, hatte verschiedene Führungspositionen
    im Vertrieb und in der Vertriebsorganisation in verschiedenen Geschäftsbereichen
    inne und war in den letzten vier Jahren als Vorsitzender des Bereichs
    Kleinunternehmen, Altersvorsorge und Versicherungsdienstleistungen tätig, wo er
    für die Anforderungen von über 900.000 Kunden in den Bereichen
    Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Compliance verantwortlich war. Im Laufe
    seiner Karriere hat er eine Affinität für Partnerschaften unter Beweis gestellt
    und dabei geholfen, Technologie-, Vertriebs- und Servicemodelle zu entwickeln,
    um den Erfolg über viele Kanäle hinweg voranzutreiben - insbesondere in
    Zusammenarbeit mit der CPA-Community. Vor kurzem hat er, angestoßen durch den
    Kundenbedarf nach einer einfach zu bedienenden Komplettlösung, maßgeblich zur
    Gründung einer Partnerschaft mit Fiserv beigetragen, in deren Rahmen deren
