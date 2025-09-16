AuditBoard ernennt den ehemaligen ADP-Manager Jim Sperduto zum Leiter des Unternehmenswachstums

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Als erfahrene Führungskraft im Bereich SaaS

bringt er über 30 Jahre Fachwissen mit, um das weltweite Umsatzwachstum

voranzutreiben und Kunden innovative Lösungen anzubieten.



ditBoard , die führende KI-gestützte globale Plattform für vernetzte Risiken,

die Audit, Risiko und Compliance transformiert, gab heute die Ernennung von Jim

Sperduto zum Leiter des Unternehmenswachstums bekannt. In dieser Funktion wird

er die Vertriebs- und Partnerteams sowie die Teams für Wiederverkäufer und

alternative Vertriebskanäle von AuditBoard leiten. Diese strategische

Personalentscheidung unterstreicht das anhaltende Engagement von AuditBoard, das

Wachstum zu beschleunigen, die globalen Markteinführungskapazitäten zu erweitern

und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich vernetzter Risiken in einer

Phase der rasanten Expansion auszubauen.







unserem Team willkommen zu heißen", erklärte Raul Villar Jr., Geschäftsführer

von AuditBoard. "Jim ist eine hervorragende Führungskraft mit einer

beeindruckenden Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams in

verschiedenen Märkten und Segmenten. Seine Erfahrung und sein Engagement dafür,

die Bedürfnisse von Kunden und Partnern zu verstehen und zu antizipieren, werden

bei unserer weiteren Expansion und der Bereitstellung außergewöhnlicher Werte

durch innovative, integrierte Lösungen für unsere Kunden weltweit von

unschätzbarem Wert sein."



Sperduto wechselt nach mehr als drei Jahrzehnten bei ADP zu AuditBoard. Er

begann bei ADP als Vertriebsmitarbeiter, hatte verschiedene Führungspositionen

im Vertrieb und in der Vertriebsorganisation in verschiedenen Geschäftsbereichen

inne und war in den letzten vier Jahren als Vorsitzender des Bereichs

Kleinunternehmen, Altersvorsorge und Versicherungsdienstleistungen tätig, wo er

für die Anforderungen von über 900.000 Kunden in den Bereichen

Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Compliance verantwortlich war. Im Laufe

seiner Karriere hat er eine Affinität für Partnerschaften unter Beweis gestellt

und dabei geholfen, Technologie-, Vertriebs- und Servicemodelle zu entwickeln,

um den Erfolg über viele Kanäle hinweg voranzutreiben - insbesondere in

Zusammenarbeit mit der CPA-Community. Vor kurzem hat er, angestoßen durch den

Kundenbedarf nach einer einfach zu bedienenden Komplettlösung, maßgeblich zur

Gründung einer Partnerschaft mit Fiserv beigetragen, in deren Rahmen deren





