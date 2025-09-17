Leichter Einstieg in die digitale Kreativität - Wacom präsentiert das neue Stift-Display Wacom One 14

TOKIO, Japan, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Wacom hat heute das Wacom One 14 vorgestellt, das neueste Stift-Display der Wacom One-Serie. Das Wacom One 14 wurde als einladender Einstieg in die digitale Kreativität konzipiert. Es lässt sich an einen PC, Mac oder Chromebook anschließen und bietet kreativen Einsteigern eine ausgewogene Mischung aus Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ideal für angehende Künstler, Hobbykünstler und visuelle Denker, um zu zeichnen, zu skizzieren, Fotos zu bearbeiten, Anmerkungen zu machen oder neue kreative Möglichkeiten zu erkunden.

Entdecke deine Passion für Kreativität! Mit seinem 14-Zoll-Bildschirm, dem leichten Design und der reaktionsschnellen Stiftleistung macht es dir das neue Wacom One 14 leicht, deine kreative Reise zu beginnen.

Ein komfortabler Einstieg in die digitale Kreativität

Das Wacom One 14 verfügt über ein 14-Zoll-Full-HD-IPS-Display mit Anti-Reflex- und Anti-Fingerabdruckbeschichtung, damit auf dem Bildschirm Spiegelungen reduziert werden und die Nutzer sich voll und ganz auf ihre kreative Tätigkeit konzentrieren können. Es verwendet außerdem DirectBonding, um die Parallaxe zu minimieren und ein natürliches, papierähnliches Zeichengefühl zu vermitteln. Der größere Bildschirm bietet kreativen Neulingen viel Platz zum Zeichnen, Skizzieren und Illustrieren. Dabei bleibt das Stift-Display mit 750 Gramm dennoch kompakt und leicht und lässt sich problemlos mitnehmen und einfach aufstellen. Das Display gewährleistet eine zuverlässige Farbwiedergabe für Illustrationen, Fotos und praktische Aufgaben.

Die Stifttechnologie von Wacom basiert auf mehr als 40 Jahren Erfahrung und ermöglicht ein komfortables und zuverlässiges Stifterlebnis mit minimaler Parallaxe, geringer Latenz und natürlicher Neigungserkennung – so können auch digitale Neulinge von Anfang an ein natürliches Zeichenerlebnis genießen. Der mitgelieferte Wacom One Standardstift ist batterielos, leicht und mit zwei anpassbaren Seitenschaltern ausgestattet. Das Wacom One 14 ist zudem kompatibel mit den Stiften bekannter Marken wie Staedtler, LAMY und Dr. Grip, sodass Benutzer die Freiheit haben, den Griff und Stil zu wählen, den sie bevorzugen.

Einfache Verbindung mit nur einem Kabel

Die Einrichtung ist dank eines einzigen USB-C-Kabels ganz einfach, wenn der Computer DisplayPort Alt Mode oder Thunderbolt 3/4 unterstützt. Das Kabel liefert Strom, Video und Daten, sodass Benutzer schnell loslegen können. Für Computer ohne kompatiblen USB-C-Anschluss ermöglicht der optionale Wacom Converter den Anschluss über HDMI-, USB-C- und Stromversorgung. Das Wacom One 14 funktioniert nahtlos mit Windows 10 (oder höher), macOS 13 (oder höher) und Chromebooks.

Bringt deine Kreativität auf Touren!

Das Wacom One 14 wird mit einem vielseitigen Paket an kreativen Apps geliefert, sodass Nutzer sofort loslegen können. Clip Studio Paint Pro, Magma und Concepts unterstützen Zeichnen und Comics. Passpartout 2 sorgt darüber hinaus für ein unterhaltsames, interaktives Kunsterlebnis. Foxit PDF Editor ermöglicht Lernen, Arbeiten und Alltagsaufgaben, während Skillshare Zugang zu Online-Kursen von Kreativ-Profis bietet. Gemeinsam verleihen diese Tools kreativen Neulingen und Hobbykünstlern die Freiheit, ihre Schaffenskraft vom ersten Tag an zu entfalten.

„Das Wacom One 14 wurde für Menschen entwickelt, die ihre ersten Schritte im digitalen Zeichnen und Illustrieren machen", erklärt Koji Yano, Senior Vice President, Creative Experience Unit bei Wacom. „Die Kombination aus größerem Bildschirm und bewährter Stifttechnologie erleichtert Anfängern in diesem Bereich den Einstieg und verschafft ihnen vom ersten Tag an Freude am kreativen Arbeiten."

Verfügbarkeit

Das Wacom One 14 ist ab dem Herbst dieses Jahres im Wacom eStore und über ausgewählte Händler weltweit erhältlich.

Mehr erfahren Sie unter: https://www.wacom.com/products/pen-displays/wacom-one

Über Wacom

Wacom ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Stiftlösungen und bietet intuitive Werkzeuge zum Schreiben und Zeichnen. Unsere Produkte haben sich in allen kreativen Bereichen – vom Studio über den Unterricht bis hin zum Gesundheitswesen – bewährt und unterstützen Neulinge wie Profis gleichermaßen. Dank unserer Partnerschaften mit führenden Technologiemarken sind die Stifttechnologien von Wacom auch in vielen stiftfähigen PCs, Tablets und Smartphones zu finden.

