Ubiqconn Technology und RuggON präsentieren auf der TADTE 2025 das Missionsökosystem der nächsten Generation

Taipei (ots/PRNewswire) - Die neue Ground Control Station und integrierte

Satellitenlösungen ermöglichen es Industrien, ihre betriebliche Effizienz und

Sicherheit zu verbessern



Ubiqconn Technology und seine Tochtergesellschaft RuggON werden an der TADTE

2025 (Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, Stand K0416) teilnehmen, um ein

integriertes Ökosystem robuster, satellitengestützter Lösungen zu präsentieren.

Zu den Highlights zählen die Vorstellung der neuen Ground Control Station (GCS)

von RuggON sowie Geräte, die die Konnektivität und Betriebseffizienz unter

extremen Bedingungen verbessern.





Die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON definiert die taktische

Missionskontrolle neu



Das Highlight ist die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON, die für

kritische Missionen in den Bereichen Seefahrt, Logistik, Landwirtschaft und

Katastrophenschutz entwickelt wurde. Als zentraler Missionsknotenpunkt führt sie

Daten aus mehreren Systemen auf einem robusten, bei Sonnenlicht gut lesbaren

Display zusammen.



Mit ihrem leichten, robusten Design fungiert die GCS sowohl als professionelle

Bodenstation als auch als eigenständiges, robustes Tablet und ermöglicht die

Steuerung von unbemannten Luftfahrzeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs),

Echtzeitkommunikation und Kartierung direkt vor Ort. In Verbindung mit robusten

Tablets und fahrzeugmontierten Computern von RuggON wird sie zum Kernstück einer

mobilen Kommandozentrale, die Teams über Live-Video und Positionsrückmeldung

synchronisiert.



Weitere Highlights sind das robuste 12-Zoll-Tablet SOL 7 mit KI-Unterstützung

und die fahrzeugmontierten Computer der Serie VORTEX. Mit optionalen

Iridium-Satellitenmodulen gewährleisten diese Geräte auch bei Ausfall

terrestrischer Netzwerke eine zuverlässige Kommunikation und Kartendienste.



Ubiqconn Technology: Die Bedeutung der Satellitenkommunikation für kritische

Missionen



Ubiqconn wird Satelliten- und Seefunkkommunikationslösungen für den Einsatz im

Notfall und für die öffentliche Sicherheit vorstellen, die die Konnektivität bei

Katastrophen gewährleisten. Diese Systeme liefern Echtzeitdaten, die Behörden

dabei unterstützen, schnell zu handeln, und können von robuster Hardware bis hin

zur Softwareintegration an spezifische Anforderungen angepasst werden.



Gemeinsam demonstrieren Ubiqconn und RuggON, wie robuste Geräte, Bodenkontrolle

und Satellitenkommunikation zu einem widerstandsfähigen Ökosystem verschmelzen,

das Industrie und Regierungen miteinander verbindet und ihre Sicherheit

gewährleistet.



Informationen zu Ubiqconn Technology



Ubiqconn Technology ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Lösungen mit

Schwerpunkt auf Schlüsselbranchen wie Satellitenkommunikation und Schifffahrt

sowie Regierungsprojekten. Unser Ziel ist es, wertschöpfende Dienstleistungen

für kritische Unternehmen und Start-ups in verschiedenen vertikalen Märkten

anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

http://www.ubiqconn.com/ .



Informationen zu RuggON



RuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender

Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON liefert hochwertige,

zuverlässige Geräte, die die Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen

steigern. Mit dem Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen ist RuggON bestrebt, den

vielfältigen Anforderungen der Industrie und zukünftigen Herausforderungen

gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com/

oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/) .



