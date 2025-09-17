Ubiqconn Technology und RuggON präsentieren auf der TADTE 2025 das Missionsökosystem der nächsten Generation
Taipei (ots/PRNewswire) - Die neue Ground Control Station und integrierte
Satellitenlösungen ermöglichen es Industrien, ihre betriebliche Effizienz und
Sicherheit zu verbessern
Ubiqconn Technology und seine Tochtergesellschaft RuggON werden an der TADTE
2025 (Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, Stand K0416) teilnehmen, um ein
integriertes Ökosystem robuster, satellitengestützter Lösungen zu präsentieren.
Zu den Highlights zählen die Vorstellung der neuen Ground Control Station (GCS)
von RuggON sowie Geräte, die die Konnektivität und Betriebseffizienz unter
extremen Bedingungen verbessern.
Die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON definiert die taktische
Missionskontrolle neu
Das Highlight ist die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON, die für
kritische Missionen in den Bereichen Seefahrt, Logistik, Landwirtschaft und
Katastrophenschutz entwickelt wurde. Als zentraler Missionsknotenpunkt führt sie
Daten aus mehreren Systemen auf einem robusten, bei Sonnenlicht gut lesbaren
Display zusammen.
Mit ihrem leichten, robusten Design fungiert die GCS sowohl als professionelle
Bodenstation als auch als eigenständiges, robustes Tablet und ermöglicht die
Steuerung von unbemannten Luftfahrzeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs),
Echtzeitkommunikation und Kartierung direkt vor Ort. In Verbindung mit robusten
Tablets und fahrzeugmontierten Computern von RuggON wird sie zum Kernstück einer
mobilen Kommandozentrale, die Teams über Live-Video und Positionsrückmeldung
synchronisiert.
Weitere Highlights sind das robuste 12-Zoll-Tablet SOL 7 mit KI-Unterstützung
und die fahrzeugmontierten Computer der Serie VORTEX. Mit optionalen
Iridium-Satellitenmodulen gewährleisten diese Geräte auch bei Ausfall
terrestrischer Netzwerke eine zuverlässige Kommunikation und Kartendienste.
Ubiqconn Technology: Die Bedeutung der Satellitenkommunikation für kritische
Missionen
Ubiqconn wird Satelliten- und Seefunkkommunikationslösungen für den Einsatz im
Notfall und für die öffentliche Sicherheit vorstellen, die die Konnektivität bei
Katastrophen gewährleisten. Diese Systeme liefern Echtzeitdaten, die Behörden
dabei unterstützen, schnell zu handeln, und können von robuster Hardware bis hin
zur Softwareintegration an spezifische Anforderungen angepasst werden.
Gemeinsam demonstrieren Ubiqconn und RuggON, wie robuste Geräte, Bodenkontrolle
und Satellitenkommunikation zu einem widerstandsfähigen Ökosystem verschmelzen,
das Industrie und Regierungen miteinander verbindet und ihre Sicherheit
gewährleistet.
Informationen zu Ubiqconn Technology
Ubiqconn Technology ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Lösungen mit
Schwerpunkt auf Schlüsselbranchen wie Satellitenkommunikation und Schifffahrt
sowie Regierungsprojekten. Unser Ziel ist es, wertschöpfende Dienstleistungen
für kritische Unternehmen und Start-ups in verschiedenen vertikalen Märkten
anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website
http://www.ubiqconn.com/ .
Informationen zu RuggON
RuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender
Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON liefert hochwertige,
zuverlässige Geräte, die die Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen
steigern. Mit dem Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen ist RuggON bestrebt, den
vielfältigen Anforderungen der Industrie und zukünftigen Herausforderungen
gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com/
oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/) .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774134/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ubiqconn
-technology-und-ruggon-prasentieren-auf-der-tadte-2025-das-missionsokosystem-der
-nachsten-generation-302558473.html
