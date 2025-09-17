    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ubiqconn Technology und RuggON präsentieren auf der TADTE 2025 das Missionsökosystem der nächsten Generation

    Taipei (ots/PRNewswire) - Die neue Ground Control Station und integrierte
    Satellitenlösungen ermöglichen es Industrien, ihre betriebliche Effizienz und
    Sicherheit zu verbessern

    Ubiqconn Technology und seine Tochtergesellschaft RuggON werden an der TADTE
    2025 (Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, Stand K0416) teilnehmen, um ein
    integriertes Ökosystem robuster, satellitengestützter Lösungen zu präsentieren.
    Zu den Highlights zählen die Vorstellung der neuen Ground Control Station (GCS)
    von RuggON sowie Geräte, die die Konnektivität und Betriebseffizienz unter
    extremen Bedingungen verbessern.

    Die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON definiert die taktische
    Missionskontrolle neu

    Das Highlight ist die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON, die für
    kritische Missionen in den Bereichen Seefahrt, Logistik, Landwirtschaft und
    Katastrophenschutz entwickelt wurde. Als zentraler Missionsknotenpunkt führt sie
    Daten aus mehreren Systemen auf einem robusten, bei Sonnenlicht gut lesbaren
    Display zusammen.

    Mit ihrem leichten, robusten Design fungiert die GCS sowohl als professionelle
    Bodenstation als auch als eigenständiges, robustes Tablet und ermöglicht die
    Steuerung von unbemannten Luftfahrzeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs),
    Echtzeitkommunikation und Kartierung direkt vor Ort. In Verbindung mit robusten
    Tablets und fahrzeugmontierten Computern von RuggON wird sie zum Kernstück einer
    mobilen Kommandozentrale, die Teams über Live-Video und Positionsrückmeldung
    synchronisiert.

    Weitere Highlights sind das robuste 12-Zoll-Tablet SOL 7 mit KI-Unterstützung
    und die fahrzeugmontierten Computer der Serie VORTEX. Mit optionalen
    Iridium-Satellitenmodulen gewährleisten diese Geräte auch bei Ausfall
    terrestrischer Netzwerke eine zuverlässige Kommunikation und Kartendienste.

    Ubiqconn Technology: Die Bedeutung der Satellitenkommunikation für kritische
    Missionen

    Ubiqconn wird Satelliten- und Seefunkkommunikationslösungen für den Einsatz im
    Notfall und für die öffentliche Sicherheit vorstellen, die die Konnektivität bei
    Katastrophen gewährleisten. Diese Systeme liefern Echtzeitdaten, die Behörden
    dabei unterstützen, schnell zu handeln, und können von robuster Hardware bis hin
    zur Softwareintegration an spezifische Anforderungen angepasst werden.

    Gemeinsam demonstrieren Ubiqconn und RuggON, wie robuste Geräte, Bodenkontrolle
    und Satellitenkommunikation zu einem widerstandsfähigen Ökosystem verschmelzen,
    das Industrie und Regierungen miteinander verbindet und ihre Sicherheit
    gewährleistet.

    Informationen zu Ubiqconn Technology

    Ubiqconn Technology ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Lösungen mit
    Schwerpunkt auf Schlüsselbranchen wie Satellitenkommunikation und Schifffahrt
    sowie Regierungsprojekten. Unser Ziel ist es, wertschöpfende Dienstleistungen
    für kritische Unternehmen und Start-ups in verschiedenen vertikalen Märkten
    anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website
    http://www.ubiqconn.com/ .

    Informationen zu RuggON

    RuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender
    Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON liefert hochwertige,
    zuverlässige Geräte, die die Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen
    steigern. Mit dem Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen ist RuggON bestrebt, den
    vielfältigen Anforderungen der Industrie und zukünftigen Herausforderungen
    gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com/
    oder folgen Sie uns auf LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/) .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774134/image.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ubiqconn
    -technology-und-ruggon-prasentieren-auf-der-tadte-2025-das-missionsokosystem-der
    -nachsten-generation-302558473.html

    Pressekontakt:

    April Wang,
    april_wang@ubiqconn.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178944/6119177
    OTS: Ubiqconn Technology




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Ubiqconn Technology und RuggON präsentieren auf der TADTE 2025 das Missionsökosystem der nächsten Generation Die neue Ground Control Station und integrierte Satellitenlösungen ermöglichen es Industrien, ihre betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern Ubiqconn Technology und seine Tochtergesellschaft RuggON werden an der TADTE 2025 (Taipei Nangang …