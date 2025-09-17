    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)
    WDH/Verve kauft in Deutschland zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Verve Group übernimmt Acardo für 24,5 Millionen Euro.
    • Abschluss der Transaktion am 1. Oktober 2025 geplant.
    • Acardo erzielt 2025 voraussichtlich 15 Millionen Euro Umsatz.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wiederholung vom Vorabend)

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Verve Group, eine Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, übernimmt die deutsche Acardo für 24,5 Millionen Euro. Die Transaktion soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Stockholm mit. Acardo ist ein digitaler Lösungsanbieter und konzentriert sich unter anderem auf Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe.

    Acardo werde voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6 Millionen Euro beitragen. Die Jahresprognose von Verve bleibe unverändert./nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 2,169 auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 434,02 Mio..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +130,52 %/+176,63 % bedeutet.




